Albtraumtag für Chemie Leipzig im Kellerduell gegen Meuselwitz

Leipzig - Ganz schwacher Auftritt der BSG Chemie Leipzig am Samstagnachmittag beim Kellerduell der Regionalliga Nordost gegen den ZFC Meuselwitz! Grün-Weiß, zuletzt eigentlich ziemlich heimstark unterwegs, bekam überhaupt keinen Fuß auf den Rasen und ließ sich von den in rot gekleideten Gästen recht einfach überrumpeln. Am Ende stand es verdient 0:2 (0:2).

Die Chemiker taten sich in der ersten Halbzeit schwer gegen forsche Meuselwitzer. Der Gegentreffer war nur folgerichtig. © Picture Point / Gabor Krieg

Von Beginn an waren die Gäste aus Meuselwitz das aktivere Team, ohne aber für klare Torchancen zu sorgen. Trotzdem wirkten die Hausherren schon etwas überrascht, dass der Gegner sie von Beginn an so in die eigene Hälfte drängte.

Nach einer Viertelstunde wurde es ausgeglichener. Gerade als die BSG immer aktiver wurde, gab es plötzlich Strafstoß für den ZFC.

Philipp Wendt ging viel zu ungestüm gegen seinen Gegner im Strafraum vor. Andy Trübenbach bedankte sich und verwandelte sicher rechts zum 1:0 (23.).

Grün-Weiß musste spätestens jetzt was tun, doch das Team von Adrian Alipour kam überhaupt nicht in die Spur. Meuselwitz nutzte das eiskalt aus und machte noch vor der Halbzeit das zweite Tor.

Florian Hansch bekam viel zu viel Platz, wurde kaum angegriffen und konnte schließlich an Trübenbach weitergeben, der sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintrug (35.).

Bis zum Pausenpfiff blieb es aus Chemie-Sicht relativ ungefährlich. Katastrophale 45 Minuten der Gastgeber gingen schließlich zu Ende.