Auch Ex-Chemiker trifft! Chemie Leipzig blamiert sich nach Führung im Sachsenpokal

Bis auf wenige Ausnahmen bestimmten die Leipziger die Begegnung und belohnten sich dann auch. Erst verzweifelte auch der neu ins Team gerückte Brügmann nach toller Angriffskombination an Pieles, der bei Sureks Kopfball nach Ecke diesmal schlecht aussah und das 0:1 kassierte (20.).

Chemie, Elfter der Regionalliga Nordost und zuletzt drei Punktspiele torlos, legte gleich mal los wie die Feuerwehr: Tommy Barth konnte einen Schuss von Timo Mauer blocken (2.). Bei der anschließenden Ecke lenkte der überragende VFC-Keeper Jakob Pieles Finn Kastulls Kopfball in Richtung Pfosten, klärte dann vor dem einschussbereiten Surek (3.)

Lucas Surek köpfte vor 2255 Zuschauern im Vogtlandstadion in der 20. Minute das 1:0 für die Gäste, doch Tommy Kind (56.) und Max Winter (65.) drehten die Partie zugunsten der Vogtländer.

Plauens Torhüter Jakob Pieles (rot) verhinderte mehrfach saustark die Führung des Regionalligisten. © Johannes Schmidt

Spielerisch waren die Leutzscher zwar erwartungsgemäß überlegen. Statt die Führung hochzuschrauben, kassierten die Grün-Weißen aber den Ausgleich.

Nach Alexander Morosows Freistoß konnte Philipp Wendt die Kugel erst aus der Box köpfen, sie kam aber zurück und letztlich stocherte Kind sie über die Linie - 1:1 (56.). Ausgerechnet der gebürtige Leipziger, der 2015 bis 2018 und in der Saison 2019/20 im Leutzscher Holz unter Vertrag stand.

Eine Verletzungsunterbrechung - Yeboah Boateng musste nach Zweikampf mit Brügmann runter - stoppte anschließend den Schwung des Jagatic-Teams, das weiter bestraft wurde.

Der für Boateng eingewechselte Joe Müller brachte eine halbhohe Flanke in den Sechzehner, wo Bellot schwach in die Mitte abwehrte und Winter zum 2:1 einlud (65.).

Anschließend waren die Vogtländer immer wieder näher am 3:1 als Jagatics Jungs am Ausgleich. Auch in der verletzungsbedingt sechsminütigen Nachspielzeit sollte das 2:2 nicht mehr fallen. Chemie ist raus, Plauen sorgt für die erste Achtelfinal-Überraschung.