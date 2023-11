BSG Chemie Leipzig ärgert ungeschlagenen Tabellenführer Greifswald!

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig ärgert den Spitzenreiter der Regionalliga Nordost! Die Sachsen erzwangen mit einer guten Leistung am Samstagnachmittag gegen den Greifswalder FC ein 0:0 und festigen damit ihren Platz in der Tabellenmitte. In einem munteren Spiel mit großen Chancen auf beiden Seiten hätte die Partie auch jederzeit in eine Richtung fallen können. Doch gerade die starken Torhüter sorgten dafür, dass es am Ende keinen Sieger gab.