BSG Chemie Leipzig zittert - aber lebt! "Das hätten wir nicht verdient"
Leipzig - Als das "beste Spiel" unter seiner Regie bezeichnete Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt (57) den 1:0-Erfolg der Grün-Weißen am Sonntag gegen Luckenwalde. Ein unheimlich wichtiger Dreier im Abstiegskampf, den die Sachsen aber beinahe noch vertändelt hätten.
Denn schließt man den goldenen Treffer von Rajk Lisinski (23) mal aus, hat der 16. der Regionalliga Nordost haufenweise gute Möglichkeiten liegen lassen.
"Uns ist vieles gelungen. Das einzige Manko war, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben. Allein Valon hat drei hundertprozentige Torchancen gehabt. Da hätten wir einfach das 2:0 machen müssen", analysierte Schmidt deshalb auch nach Abpfiff.
Und man weiß ja, wie es bei Teams aus dem Tabellenkeller dann oftmals so läuft. Machst du sie vorne nicht, kassierst du sie hinten.
Das bis dahin schwache Luckenwalde hatte dann nach 88 Minuten völlig aus dem Nichts wirklich noch die Chance, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen.
Philipp Kühn (23) fehlte aber das Zielwasser. Aus 14 Metern verzog er frei rechts - Durchatmen bei Chemie. Schmidt: "Wie es dann so ist, haben wir hintenraus dann diese eine Chance zugelassen. Gott sei Dank wurde die nicht verwertet, das hätten wir heute nicht verdient gehabt, dass wir die drei Punkte nicht bei uns behalten."
Entscheidende Wochen für die BSG Chemie Leipzig
Trotz des Sieges hängt die BSG Chemie Leipzig noch immer tief im Abstiegskampf fest. Der SV Babelsberg - passenderweise auch nächster Gegner der Leutzscher am kommenden Freitagabend (19 Uhr) - ist drei Punkte entfernt, hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto. Wie wichtig ein Sieg in der Filmstadt wäre, muss man wohl nicht extra erwähnen.
Es geht eng zu in der Liga. Richtig sicher kann sich Chemie erst auf dem 15. Platz fühlen. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche