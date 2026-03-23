BSG Chemie Leipzig zittert - aber lebt! "Das hätten wir nicht verdient"

Leipzig - Als das "beste Spiel" unter seiner Regie bezeichnete Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt (57) den 1:0-Erfolg der Grün-Weißen am Sonntag gegen Luckenwalde. Ein unheimlich wichtiger Dreier im Abstiegskampf, den die Sachsen aber beinahe noch vertändelt hätten.

Ein riesiger Stein ist der BSG Chemie Leipzig am Sonntag vom Herzen gefallen. Der Sieg gegen Luckenwalde war möglicherweise überlebenswichtig. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn schließt man den goldenen Treffer von Rajk Lisinski (23) mal aus, hat der 16. der Regionalliga Nordost haufenweise gute Möglichkeiten liegen lassen.

"Uns ist vieles gelungen. Das einzige Manko war, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben. Allein Valon hat drei hundertprozentige Torchancen gehabt. Da hätten wir einfach das 2:0 machen müssen", analysierte Schmidt deshalb auch nach Abpfiff.

Und man weiß ja, wie es bei Teams aus dem Tabellenkeller dann oftmals so läuft. Machst du sie vorne nicht, kassierst du sie hinten.

Das bis dahin schwache Luckenwalde hatte dann nach 88 Minuten völlig aus dem Nichts wirklich noch die Chance, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen.

Philipp Kühn (23) fehlte aber das Zielwasser. Aus 14 Metern verzog er frei rechts - Durchatmen bei Chemie. Schmidt: "Wie es dann so ist, haben wir hintenraus dann diese eine Chance zugelassen. Gott sei Dank wurde die nicht verwertet, das hätten wir heute nicht verdient gehabt, dass wir die drei Punkte nicht bei uns behalten."