Knoten geplatzt! Chemie Leipzig sackt ganz wichtigen Dreier im Abstiegskampf ein

Leipzig - "Der Knoten wird richtig platzen", hatte Trainer Alexander Schmidt vor der Partie gegen den FSV Luckenwalde prophezeit. Am Sonntag legten seine Spieler dafür eindrucksvoll Hand respektive Fuß an. Am Ende lockerte die BSG Chemie Leipzig ihre Abstiegsfesseln am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg zumindest etwas.

Rajk Lisinski (oben) lässt sich von seinen Kollegen nach dem Führungstreffer für die BSG feiern. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Dabei startete das wichtige Duell aus sächsischer Sicht alles andere als ideal: Lorenz Hollenbach blieb früh nach einem Zusammenstoß an der Mittellinie liegen und musste behandelt werden (4. Minute). Einige Zeigerumdrehungen später war klar, dass es nicht mehr weiterging. Für den Innenverteidiger kam Tim Hoops positionsgetreu ins Spiel.

Die Chemiker schüttelten den zeitigen Verletzungsschreck aber rasch ab und hatten kurz drauf die erste gute Möglichkeit. Stanley Ratifo (9.) probierte es aus etwa zwölf Metern mit dem Schlenzer, FSV-Keeper Kevin Tittel war jedoch zur Stelle.

Der Abschluss diente praktisch als Initialzündung einer starken ersten Hälfte, in der die Leutzscher giftig pressten, viele Bälle eroberten und immer wieder in die Offensive drängten. Nur in den Maschen zappeln wollte das Leder zunächst nicht.

Bis zur 30. Minute: Ratifo scheiterte infolge einer Lihsek-Flanke sowie starker Brustannahme noch an Tittel, aber der aufgerückte Rajk Lisinski stand goldrichtig - wenn auch in leicht abseitsverdächtiger Position - und schob überlegt und mit aller Ruhe zur 1:0-Führung ein. Kollektives Aufatmen im Alfred-Kunze-Sportpark!