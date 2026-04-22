Chemie Leipzig erhält riesigen Geldregen! "Feiertag für den Fußball in Leutzsch"

Leipzig - Der Abstieg ist sportlich noch nicht verhindert. Trotzdem darf bei der BSG Chemie Leipzig bereits im April gefeiert werden!

Große Freude bei der BSG Chemie Leipzig. Der Klub darf sich über eine gewaltige Finanzspritze für den Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes freuen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, darf sich Grün-Weiß über eine gewaltige Finanzspritze für den Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes freuen.

Hintergrund: Ende 2025 startete die Bundesregierung einen Projektaufruf zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten". Bis 15. Januar hatten Städte, Gemeinden und Landkreise Zeit, ihre Projektskizzen beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung einzureichen.

"Ein Feiertag für den Fußball in Leutzsch! [...] Die Stadt Leipzig reichte sieben Projekte fristgerecht ein, insgesamt gingen beim Bund über 3600 dieser Anträge mit einem Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden Euro ein", schreiben die Chemiker und fügten glücklich hinzu: "Heute haben wir die Information erhalten, dass unser Kunstrasenprojekt im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages geprüft und positiv beschieden wurde!"

Und hier geht es um fast eine Million Euro!

Holger Mann, MdB und Sprecher der SPD-Landesgruppe Sachsen: "Ich freue mich, dass Leipzig mit der Sanierung des Kunstrasenspielfelds am Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch vom Programm 'Sanierung kommunaler Sportstätten' profitiert. Ein Betrag von 949.156,17 Euro steht nun für die Sanierung und damit insbesondere für die Nachwuchsarbeit des Traditionsvereins und Regionalligisten BSG Chemie Leipzig zur Verfügung."