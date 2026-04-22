Nach harter Maßnahme bei BSG-Chemie-Leipzig-Spieler: "Gibt keinen, der jetzt beleidigt ist"

Leipzig - Vor ein paar Wochen noch war die Stimmung bei der BSG Chemie Leipzig aufgrund der Abstiegsangst ziemlich im Keller. Inzwischen haben sich die Sachsen mit überzeugenden Auftritten auf den 15. Platz in den sicheren Hafen der Regionalliga Nordost gekämpft. Einen großen Anteil daran hat Trainer Alexander Schmidt (57), der für den Erfolg aber auch die ein oder andere knifflige Entscheidung treffen muss.

Nur 45 Minuten durfte Janik Mäder (29) gegen Hertha II nach seiner Einwechslung mitspielen, danach musste der Mittelfeldspieler wieder raus. © Matthias Koch

Zuletzt erst am Samstag beim 1:0-Erfolg der Grün-Weißen gegen Hertha II. Dort wurde Mittelfeldmann Janik Mäder (29) zunächst in der 30. Minute eingewechselt, weil sich Julius Hoffmann (21) verletzt hatte.

In der 75. Minute war dann aber schon wieder Schluss für Mäder. Marc Enke (21) kam für den Kapitän aufs Feld - ein ungutes Gefühl.

"Natürlich macht das keinen Spaß, auch für den Spieler nicht. Aber in dem Fall muss ich ganz klar sagen, steht der Mannschaftserfolg über allem", erklärte Schmidt die Lage vor dem nächsten Heimspiel am Samstag gegen Hertha Zehlendorf (14 Uhr).

"Wir kamen gegen die Berliner stark unter Druck, ich hab’ einfach reagiert. Eine unpopuläre Maßnahme, ja. Aber das war in der Situation einfach mein Bauchgefühl", so der Coach weiter.

Trotzdem sei die Stimmung im Team weiter hervorragend. Auch wenn so eine Auswechslung schmerzt, dürfe man in der aktuellen Situation nicht auf das eigene Ego schauen. Schmidt: "Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt, der Verein steht über allem. Dem haben sich alle unterzuordnen, da gibt es keine persönlichen Befindlichkeiten oder dass jemand beleidigt ist."