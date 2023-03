Brisantes Stadt-Derby in Leipzig: Chemie und Lok erwarten emotionales Duell

Leipzig - Die Rivalität zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive Leipzig ist über hundert Jahre gewachsen. Seit 1909 messen beide Klubs, die nur die Abneigung zum Erstligisten RB Leipzig eint, ihre Kräfte in einem Pflichtspiel.

Zum 109. Mal werden am kommenden Sonntag Chemie und Lok Leipzig aufeinander treffen. Zuletzt hatte der Klub aus Probstheida je einmal in der Liga und einmal im Sachsenpokal gewonnen. © Picture Point / Roger Petzsche

Das Leipziger Stadt-Derby ist mit bisher 108 Auflagen genauso traditionsreich wie das Hamburger Derby mit dem HSV und St. Pauli sowie das Münchner mit dem TSV 1860 und dem FC Bayern (164 Duelle).

In der Gesamtbilanz der Pflichtspiele führt der 1. FC Lok und seine Vorgängervereine, die bisher 54 Derbys für sich entscheiden konnten. Die Chemiker inklusive Vorgänger gewannen dabei 35 Mal – 19 Partien endeten Unentschieden.



Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Montag beim Berliner AK ist Chemie mit 42 Zählern und Platz fünf in der Tabelle an Lok (40 Punkte) vorbeigezogen. Nun soll die Zugabe folgen.

"Wir wollen weiter hoch, gierig bleiben – das ist ja schon immer die Mentalität der Leutzscher", sagte Coach Miroslav Jagatic (46) der Leipziger Volkszeitung und betonte: "Ich bin schon tierisch stolz auf die Mannschaft, wie bereit und gierig sie ist, wie sie immer mehr will."

Diese Mentalität hat sich auch in Probstheida herumgesprochen. "Es wird schwer, Fußball zu spielen, dort zählen andere Tugenden", sagte Stürmer Djamal Ziane (31), der mit Lok im Vorjahr im Sachsenpokal bei Chemie mit 8:7 nach Elfmeterschießen gewann, dem Kicker.

Nur drei Wochen später gab es in der Regionalliga Nordost im Bruno-Plache-Stadion ein klares 3:0 für Lok – und nach dem Spiel eine Massenrangelei unter Spielern auf dem Rasen. Der Funke sprang dann auch auf die Tribüne über. Die Polizei musste eingreifen und die Massen beruhigen.