Chemie Leipzig vor dem letzten Schritt Richtung Neustart

Leipzig - Nach einer Saison voller Rückschläge, inklusive eines Trainerrauswurfs und der stetigen Angst, den Gang in die Oberliga antreten zu müssen, kann sich die BSG Chemie Leipzig am Freitagabend beim letzten Heimspiel dieser Spielzeit gegen den FC Eilenburg (19 Uhr) endgültig ans rettende Ufer schießen.

Am Freitag will die BSG Chemie Leipzig beim letzten Heimspiel der Saison noch einmal Jubeln dürfen. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Dafür reicht im Grunde genommen eigentlich schon ein Unentschieden, da der fünf Zähler entfernte ZFC Meuselwitz das deutlich schlechtere Torverhältnis hat. In Leutzsch will man aber dennoch garantiert auf Nummer sicher gehen und den fast schon sicher abgestiegenen Konkurrenten aus der Regionalliga Nordost besiegen.

Auch, um nicht am letzten Spieltag beim ganz schweren Auswärtsspiel in Zwickau nicht doch noch Probleme zu bekommen.

Schon am Dienstag verkündete Grün-Weiß, dass die Begegnung am Freitag restlos ausverkauft ist. 4999 Zuschauer werden in den Alfred-Kunze-Sportpark strömen.

Der Verein verkündete, dass die aktiven Chemie-Fans für ein geschlossenes Stadionbild etwas vorbereitet haben, man darf also gespannt sein.

Spätestens, wenn der Verbleib in der vierthöchsten Liga des deutschen Fußballs unter Dach und Fach gebracht ist, wird es Gespräche geben.

Trainer Alexander Schmidt (57), der die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs gebracht und aus dem Tabellenkeller bis hin zum Derby-Sieg gegen Lok Leipzig geführt hat, drehte schon im Winter an einigen Stellschrauben, um den Kader zu verstärken. Ganz sicher ist aber die Planung, dass da im Sommer noch einiges passieren wird.