Chemie Leipzigs Neuzugang wagt Derby-Ansage: "Wollen Lok rauswerfen"

Leipzig - Trotz vieler Unsicherheiten im Verein hat sich Rajk Lisinski (21) im Winter für einen Wechsel von Viktoria Berlin zu Chemie Leipzig entschieden. Im Interview mit TAG24 verrät der Rechtsverteidiger, wo er sich in ein paar Jahren sieht und was er sich von den anstehenden Derbys gegen Stadtrivale Lok Leipzig erwartet.

Rajk Lisinski (21) wechselte im Winter von Viktoria Berlin zu Chemie Leipzig. Sein Vertrag gilt bis zum Ende der Saison mit Option auf Verlängerung. © Silvio Bürger

TAG24: Rajk, du warst ja im vorigen Jahr sprunghaft unterwegs. Von Bischofswerda zu Viktoria zu Chemie. Auch hier hast du erst einmal nur bis Saisonende unterschrieben mit Option auf ein weiteres Jahr. Bist du noch in einer Phase, wo du auf der Suche nach dem richtigen Verein für dich bist?

Rajk Lisinski: Ich würde schon gern irgendwo länger bleiben wollen. Ich hatte es mir anders bei Viktoria vorgestellt. Dort lief es anfangs zwar gut, aber dann wurde es holprig und dann habe ich im Winter gesagt, dass ich nach etwas anderem suche, wo ich mehr Spielzeit bekomme. Und da kam Chemie und da hat es direkt von Anfang an gepasst.

TAG24: Chemie hat im Winter einiges auf den Kopf gestellt. Schwierige Situation im Verein, noch kein neuer Trainer, vermutlich Abstiegskampf: Warum hast du dich trotzdem für Grün-Weiß entschieden?

Lisinski: Natürlich hat man den Trainerwechsel mitbekommen. Aber dass vermeintlich viel Unruhe im Verein herrscht, merkt man gar nicht. Wenn man den Name "Chemie" hört, dann ist das ein Name, den man in ganz Fußballdeutschland kennt. Das ist schon etwas. Außerdem hat mich die Fangemeinschaft beeindruckt im Hinspiel in Berlin. Ich habe hier einfach die Perspektive, zu spielen. Dem Team einfach zu helfen, aus dem Abstiegskampf herauszukommen, und dann in der nächsten Saison vielleicht Mittelfeld oder im oberen Drittel mitzuspielen.