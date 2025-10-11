Chemie Leipzigs Sturmhoffnung vor Lok-Derby sicher: "Werden gewinnen"

Leipzig - Die Spannung steigt! Am Sonntagabend (17.30 Uhr) findet das Sachsenpokal-Spiel Lok Leipzig gegen Chemie Leipzig im Bruno-Plache-Stadion statt. Der beste Stürmer der Grün-Weißen, Stanley Ratifo (30), kann nicht dabei sein, weil er bei der Nationalmannschaft verweilt. Deswegen werden wohl viele Augen auf Julius Hoffmann (21) gerichtet sein, mit dem sich TAG24 vor der Partie unterhalten hat.

Julius Hoffmann (21) will in der Offensive von Chemie Leipzig gegen den Stadtrivalen Lok Leipzig ordentlich aufdrehen. © Silvio Bürger

Für den Angreifer, der im Sommer von der 2. Mannschaft des 1. FC Magdeburg kam, ist es das erste Leipzig-Derby. Die Bedeutung ist ihm aber durchaus bewusst.

"Ich versuche einfach mein Bestes zu geben, mir keinen Druck zu machen. Ich hab schon viel gehört, von der Mannschaft, von den Fans, dass es mit das wichtigste Spiel des Jahres ist. Natürlich ist man da heiß", so der Goalgetter.

Blau-Gelb spielt wieder eine extrem starke Saison, ist Tabellenführer der Regionalliga Nordost und wurde bislang beim 0:1 in Jena nur ein Mal besiegt. Doch gerade K.-o.-Spiele schreiben gern eigene Gesetze.

Hoffmann: "Es ist Pokal, da kann alles passieren! Wir wollen in erster Linie wie in den letzten Wochen übers Kämpferische kommen." Sowieso sollten Chemie die vorigen Spiele Antrieb geben. Nach einem Katastrophenstart platzte der Knoten zuletzt. Unter anderem wurde Altglienicke mit 3:0 besiegt.

"Es hat, denke ich, mit dem Halle-Spiel angefangen, dass wir uns da reingekämpft haben. Da haben wir endlich gesehen, dass es doch klappt. Das hat uns sehr gutgetan - und genau das wollen wir jetzt mit ins Lok-Spiel nehmen."