Einstand von neuem Chemie-Leipzig-Trainer Schmidt geht komplett in die Hose

Leipzig - Kein guter Start für den neuen Trainer der BSG Chemie Leipzig , Alexander Schmidt . Sein Team hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung gegen Oberligist VFC Plauen auf heimischen Kunstrasen mit 2:3 (1:3) verloren.

Kein guter Start für Alexander Schmidt. Das erste Testspiel mit ihm an der Seitenlinie ging für die BSG Chemie Leipzig verloren. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Gäste wurden vom Regionalligisten regelrecht eingeladen, Tore zu schießen. Gleich dreimal landete die Kugel schon im ersten Durchgang im Netz. Tyron Profis (10.) und Paul Kämpfer (14.) legten vor. Johann Martynets machte dann auch noch die dritte Bude (37.)

Erst Chemies Rajk Lisinski (40.) verkürzte dann noch vor dem Pausenpfiff auf 1:3.



Nach Wiederanpfiff wollte Grün-Weiß den Rückstand natürlich egalisieren. Afrika-Cup-Rückkehrer Stanley Ratifo machte dann per Elfmeter in der 61. Minute auch das 2:3.

Für mehr reichte es aber nicht mehr.