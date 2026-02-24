Nachholer erneut abgesagt! Chemie reist wieder nicht nach Berlin
Leipzig - Es ist wie verhext! Das Nachholspiel Hertha Zehlendorf gegen Chemie Leipzig muss zum vierten Mal verschoben werden.
Wie die Chemiker am Dienstagmorgen mitteilten, hat das zuständige Sportamt das für Mittwochabend geplante Spiel abgesagt.
Ein Nachholtermin stehe noch nicht fest.
Eigentlich hätte die Partie bereits am 31. Oktober im Stadion Lichterfelde stattfinden sollen, war dann aber aufgrund schlechter Platzverhältnisse mehrfach verschoben und auch immer wieder abgesagt worden.
In der Facebook-Kommentarspalte unter der Absage reagieren die Chemie-Fans mit Unverständnis - und bringen gleich einen Vorschlag mit: "Die 3 Punkte uns zusprechen und Ruhe ist!"
Planmäßig wird das Team von Trainer Alexander Schmidt am Sonntag im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark auf den Halleschen FC treffen. Anpfiff ist 14 Uhr.
