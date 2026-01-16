Schmidt schlägt Alarm bei Chemie Leipzig: "Haben in allen Mannschafts-Teilen Bedarf!"

Leipzig - Vor etwas mehr als einer Woche startete Alexander Schmidt (57) als neuer Trainer der BSG Chemie Leipzig die Mission Klassenerhalt. Sein Einstand als Coach verlief nicht gut. Gegen Oberligist VFC Plauen verlor Grün-Weiß mit 2:3 . Im Gespräch mit TAG24 zog der gebürtige Augsburger nun ein erstes Fazit.

Nach einer intensiven Trainingswoche inklusive Testspielpleite sieht Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt (57) noch Verbesserungsbedarf beim Kader. © Silvio Bürger

Und das ist - knapp zwei Wochen vor dem Ligastart am 30. Januar daheim gegen den Chemnitzer FC - durchaus alarmierend.

Zwar ist Schmidt mit dem Einsatz seiner Mannschaft in den Einheiten zufrieden. "Wir trainieren sehr intensiv, die Jungs ziehen ordentlich mit, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen."

Verstärkung wird dennoch dringend gebraucht. "Wir haben in allen Mannschaftsteilen im Prinzip Bedarf. Deshalb halten wir auf allen Positionen – Abwehr, Mittelfeld, Sturm – die Augen nach potenziellen Verstärkungen offen."

Die Partie gegen Plauen ging zwar verloren. Schmidt will das Ergebnis aber nicht überbewerten. "Es war unser erstes Spiel. Es gab positive Ansätze, auch wenn das Ergebnis natürlich unbefriedigend war."

Im Kasten hat man sich durch die Verpflichtung von Marcel Bergmann (27) schon verstärkt und Florian Horenburg (23) einen Konkurrenten an die Seite gestellt. Wer die Nummer eins zwischen den Pfosten wird, weiß der Coach aber noch nicht.

Schmidt will jetzt Nägel mit Köpfen machen, schnell einen Kader zusammenbasteln, der das Zeug dazu hat, die Wende einzuleiten: "Wenn wir nicht trainieren, bin ich eigentlich nur am Telefonieren. Ich führe viele Gespräche mit Beratern."

Wie viel dann am Ende auch finanziell möglich ist, wird sich zeigen. Viel Zeit ist jedenfalls nicht mehr, um die passenden Spieler zu finden. Schmidt jedoch ist optimistisch: "Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Aber wir machen keine Schnellschüsse, sondern suchen Jungs, die uns wirklich verbessern."