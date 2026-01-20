Zehn Tage vor Ligastart: Chemie Leipzig kann auch Sandersdorf nicht schlagen

Leipzig - Am 30. Januar geht es für die BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost gegen den Chemnitzer FC weiter. Bis dahin muss der neue Trainer Alexander Schmidt (57) seine Jungs auf jeden Fall noch in Form bringen. Denn auch beim dritten Winter-Test am Dienstagabend gab es gegen Union Sandersdorf keinen Sieg. Die Partie endete 1:1 (1:0).

Die BSG Chemie Leipzig kam gegen Sandersdorf nicht über ein 1:1 hinaus. © Sebastian Bloch / BSG Chemie Leipzig

Dabei sah es für die Chemiker nach 45 Minuten gar nicht so schlecht aus. Rajk Lisinski, der sich langsam aber sicher zum Torjäger mausert, erzielte für die krankheitsgeschwächte Mannschaft aus Leutzsch das 1:0.

Nach Wiederanpfiff kassierten die Leipziger allerdings den Ausgleich gegen den Oberligisten und fanden bis zum Schlusspfiff darauf keine Antwort.

Schwacher Trost: nach den Niederlagen gegen Plauen (1:2) und der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg (3:5) gingen die Grün-Weißen unter Schmidt wenigstens das erste Mal nicht als Verlierer vom Platz.