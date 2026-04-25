Drei Mal Doppelpack! Chemie Leipzig kurz geschockt, dann bebt der AKS!

Leipzig - Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für die BSG Chemie Leipzig am Samstagnachmittag! Grün-Weiß setzte sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gegen Hertha Zehlendorf durch und siegte beim Kellerduell der Regionalliga Nordost im Alfred-Kunze-Sportpark mit 4:2 (2:0). In einem emotionsgeladenen Spiel gab es drei Mal einen Doppelpack. Aus Sicht der Hausherren glücklicherweise zwei davon für die Chemiker.

Die Fans der BSG Chemie Leipzig haben sich für das Heimspiel gegen Hertha Zehlendorf wieder eine tolle Choreo einfallen lassen. © Picture Point / Roger Petzsche

Hauptverantwortlich für den Ersten war Stanley Ratifo. Der Nationalspieler Mosambiks sorgte nach einem Einwurf mit seinem 1:0 aus kurzer Distanz für den erlösenden Moment im Alfred-Kunze-Sportpark (29.).

Die Fans hatten noch nicht einmal zu Ende gejubelt, da steckte Ratifo nur eine Zeigerumdrehung später auf Mitspieler Kay Seidemann durch, der vor Keeper Alexios Dedidis cool blieb und rechts unten zum 2:0-Doppelschlag traf.

Schon zuvor hatten die Chemiker einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Cyrill Akono hatte bereits in der vierten Minute per Kopf die Latte getroffn. Ratifo wurde kurz vor seinem Treffer von der letzten Hertha-Reihe entscheidend geblockt.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Gäste keinesfalls wie ein abgeschlagenes Schlusslicht spielten.

Grün-Weiß ließ im ersten Durchgang teilweise überraschend viel zu.

Niklas Doll per Freistoß (6.) oder auch Louis Schulze mit seinem Lattentreffer (42.) hatten durchaus die Chance, für mehr Spannung zu sorgen. Mit 2:0 ging es bei bestem Fußballwetter aber in die Kabinen.