Gelingt der BSG Chemie Leipzig wieder eine Überraschungssaison?

Schwer also zu sagen, was das über die Chemiker aussagt.

Klar ist aber auch, dass das kein Selbstläufer wird. Beim ersten Regionalligaspiel der neuen Saison am kommenden Freitag bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC (19 Uhr) wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft ist und was die Vorbereitung gebracht hat.

Sind Miroslav Jagatic (47) und die Chemiker bereit für die neue Saison? © Picture Point / Gabor Krieg

Was die Spieler betrifft, vertrauen die Grün-Weißen in großen Teilen auf die Elf, die in der letzten Saison so gut abgeliefert hat. Insgesamt fünf Akteure sind im Sommer gekommen, zwei Kicker wurden aus der Jugendabteilung hochgezogen.

Auf der Gegenseite müssen die Leutzscher aber auch die Abgänge von unter anderem Ben Keßler (20) und Manassé Eshele (24) auffangen.

Ein gewagtes Unterfangen.

Innerhalb der ersten sechs Spieltage trifft Chemie unter anderem auf Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt und den Chemnitzer FC.

Merkt man dort, dass der aktuelle Kader vielleicht nicht reicht, hat man noch bis zum September Zeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.