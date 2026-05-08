Heiratsantrag bei Regionalliga-Spiel: Er hat Ja gesagt!
Leipzig - Mit einem Sieg über den FC Eilenburg will die BSG Chemie Leipzig am Freitagabend endgültig den Verbleib in der Regionalliga Nordost unter Dach und Fach bringen. Momentan sieht das auch ganz gut aus, die Grün-Weißen führen zur Halbzeit mit 2:1. In der Pause wurden die 4999 Fans im Alfred-Kunze-Sportpark zudem Zeuge eines besonderen Moments.
Fan Claudia, die ihre Tochter als Verstärkung mitnahm, nutzte die 15 Minuten, um Chemie-Ordner Tim, der vorher noch nichts von seinem Glück wusste, zu fragen, ob er sie heiraten möchte. Die Antwort, die die Chemiker im Rund klatschen ließ, war natürlich "Ja".
Vor dem Anpfiff war die Stimmung eine andere. Aufgrund der Amok-Ereignisse am vergangenen Montag in Leipzig legten beide Klubs eine Schweigeminute ein. Danach brannten die Chemie-Fans auf den Rängen aber ein wahres Feuerwerk ab, weshalb der Anpfiff zunächst verzögert werden musste.
Dann legten die Hausherren auf dem Feld los wie die Feuerwehr, gingen mit einem direkten Freistoß von Nils Lihsek in den rechten oberen Winkel mit 1:0 in Führung (8.).
Auch nach dem Treffer blieben die Gastgeber die klar bessere Mannschaft. Eilenburg fand offensiv quasi nicht statt, während Chemie sich immer wieder Chancen erarbeite und schon früher das Ergebnis hätte klarer gestalten können.
In der 32. Minute war es dann so weit. Eher durch Zufall kam die Kugel zu Cyrill Akono, der das Leder rechts unten ins Eck spitzelte. Alles sah schon nach einer 2:0-Halbzeitführung aus, da kamen die Gäste mit der ersten echten Chance zum Anschluss. Marcus Niemitz war der Torschütze, der von links ins rechte untere Eck traf (43.).
Zweite Halbzeit zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem FC Eilenburg
Chemie wollte nach Wiederbeginn sofort den alten Abstand wiederherstellen. Stanley Ratifo hat dazu die dicke Chance, scheiterte nach einer Ecke von rechts aber aus kurzer Distanz per Kopf (48.).
Aber auch Eilenburg war nach dem Anschluss im Angriff präsent, drängte ebenso auf den Treffer, was es für den neutralen Zuschauer zu einem ansehnlichen Spiel machte.
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Titelfoto: Roger Petzsche / PICTURE POINT