Nach Testspielpleite: Erster Neuzugang der BSG Chemie Leipzig schon kaputt

Lorenz Hollenbach (21) möchte schnell wieder mit seinen Mannschaftskollegen trainieren. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach einem Zusammenprall musste einer der neuen Männer vom FC Greifswald, Lorenz Hollenbach (21), bereits nach zehn Minuten ausgewechselt werden.

Nun ist auch die Diagnose da: Nasenbeinbruch mit leichter Gehirnerschütterung!

"Ich muss aber nicht operiert werden. Es wird wieder normal zusammenwachsen", so der Innenverteidiger trotzdem erleichtert.

Lange ausfallen möchte der 21-Jährige nicht. Geplant ist, dass er eine maßangefertigte Sportmaske bekommt.

"Bis ich die bekomme, muss die Nase aber erst noch etwas abschwellen. Bis dahin kann ich aber laufen gehen und Krafteinheiten mitmachen", so Hollenbach nach dem Termin in der Praxisklinik am Johannisplatz.