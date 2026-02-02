Lok und Chemie: Leipzigs Regionalligisten vor nächstem Absagen-Spieltag

Leipzig - Am vergangenen Wochenende konnte in der Regionalliga Nordost nicht ein einziges Spiel ausgetragen werden. Grund dafür waren die anhaltend schlechten Witterungsverhältnisse, die die Plätze in den jeweiligen Stadien unbespielbar machten. Auch die beiden Leipziger Klubs Lok und Chemie konnten nicht spielen.

Lok Leipzigs Sportboss Toni Wachsmuth (39). © Picture Point / Roger Petzsche

Bei den Grün-Weißen war recht schnell klar, dass im Alfred-Kunze-Sportpark am Freitagabend nicht gegen den Chemnitzer FC angepfiffen wird.

So war genug Zeit, um ein Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg II zu organisieren, das letztendlich im ersten Sieg für den neuen Trainer Alexander Schmidt (57) resultierte. Chemie gewann mit 4:2.

Und auch am kommenden Wochenende sieht es so aus, als würden die Leutzscher noch etwas mehr Zeit bekommen, die neuen Spieler zu integrieren.

"Für den Fall, dass auch in Babelsberg nicht gespielt werden kann, wollen wir natürlich dennoch im Spielrhythmus bleiben", so schon die recht klare Richtung des Klubs auf TAG24-Nachfrage.

Dass sich der Untergrund in Potsdam bis Sonntag großartig verändert, davon ist nicht unbedingt auszugehen. Offiziell abgesagt ist aber noch nichts.