Lok und Chemie: Leipzigs Regionalligisten vor nächstem Absagen-Spieltag

Weil sich die Witterungsverhältnisse kaum verändert haben, wird der Ball bei Lok Leipzig und Chemie Leipzig wohl auch am Wochenende ruhen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Am vergangenen Wochenende konnte in der Regionalliga Nordost nicht ein einziges Spiel ausgetragen werden. Grund dafür waren die anhaltend schlechten Witterungsverhältnisse, die die Plätze in den jeweiligen Stadien unbespielbar machten. Auch die beiden Leipziger Klubs Lok und Chemie konnten nicht spielen.

Lok Leipzigs Sportboss Toni Wachsmuth (39).
Lok Leipzigs Sportboss Toni Wachsmuth (39).  © Picture Point / Roger Petzsche

Bei den Grün-Weißen war recht schnell klar, dass im Alfred-Kunze-Sportpark am Freitagabend nicht gegen den Chemnitzer FC angepfiffen wird.

So war genug Zeit, um ein Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg II zu organisieren, das letztendlich im ersten Sieg für den neuen Trainer Alexander Schmidt (57) resultierte. Chemie gewann mit 4:2.

Und auch am kommenden Wochenende sieht es so aus, als würden die Leutzscher noch etwas mehr Zeit bekommen, die neuen Spieler zu integrieren.

Alternativ wird gegen Aue getestet: Hickhack um Lok-Leipzig-Partie beendet
1. FC Lokomotive Leipzig Alternativ wird gegen Aue getestet: Hickhack um Lok-Leipzig-Partie beendet

"Für den Fall, dass auch in Babelsberg nicht gespielt werden kann, wollen wir natürlich dennoch im Spielrhythmus bleiben", so schon die recht klare Richtung des Klubs auf TAG24-Nachfrage.

Dass sich der Untergrund in Potsdam bis Sonntag großartig verändert, davon ist nicht unbedingt auszugehen. Offiziell abgesagt ist aber noch nichts.

So sieht die Lage aktuell im Stadion in Babelsberg aus. Eher unwahrscheinlich, dass Chemie Leipzig am Sonntag dort auflaufen kann.
So sieht die Lage aktuell im Stadion in Babelsberg aus. Eher unwahrscheinlich, dass Chemie Leipzig am Sonntag dort auflaufen kann.  © privat
Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt (57).
Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt (57).  © Picture Point / Roger Petzsche

Lok Leipzig wird wohl nicht gegen Hertha Zehlendorf spielen

Momentan spricht sehr wenig dafür, dass am Freitag im Bruno-Plache-Stadion gespielt werden kann.
Momentan spricht sehr wenig dafür, dass am Freitag im Bruno-Plache-Stadion gespielt werden kann.  © 1. FC Lok Leipzig

Deutlich klarer dagegen scheint die Lage in Leipzig selbst zu sein. Dort sollte Lok am kommenden Freitagabend (19 Uhr) eigentlich Tabellenschlusslicht Hertha Zehlendorf empfangen.

Nach einer Platzbegehung im Bruno-Plache-Stadion am Montagvormittag sieht die Lage nach TAG24-Informationen aber wohl eher so aus, als könne nicht gespielt werden. Eine offizielle Absage vom NOFV gibt es aber noch nicht.

Somit verzögert sich der Regionalliga-Start für den Ligaprimus wohl weiter. Erst am 15. Februar ist Blau-Gelb dann wohl beim CFC zu Gast.

Geplatzter Test, Regionalliga wird wohl auch nichts: Stolperwoche für Lok Leipzig!
1. FC Lokomotive Leipzig Geplatzter Test, Regionalliga wird wohl auch nichts: Stolperwoche für Lok Leipzig!

Da der Test in Aue am vergangenen Samstag aufgrund der prekären Situation bei den Veilchen abgesagt wurde, möchten die Leipziger jetzt aber gern noch einen Gegner für das kommende Wochenende finden, um im Rhythmus zu bleiben.

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

Mehr zum Thema 1. FC Lokomotive Leipzig: