Platzsturm! Chemie Leipzig fühlt pures Glück: "Irgendwie sind die Fans hier anders"

Leipzig - Was ist der BSG Chemie Leipzig da für ein Stein vom Herzen gefallen? Nach einer ganz schwierigen Spielzeit, in der die Abstiegsangst in Leutzsch umherging, haben die Grün-Weißen den Klassenerhalt durch ein 3:2 über den FC Eilenburg am Freitag schon einen Spieltag vor dem Saisonende eingetütet. Fans und Spieler waren danach nicht mehr zu halten.

Nach dem Abpfiff durften die Fans der BSG Chemie Leipzig den Platz im AKS füllen. Dort wurde dann zusammen mit Teilen der Mannschaft gefeiert. © TAG24

Zusammen wurde gesungen, gelacht und gefeiert. Erst die Mannschaft vor den Ultras, danach sogar zusammen nach dem Platzsturm auf dem Feld.

Alle glücklich, zumindest auf Seiten der Chemiker, die durch den Sieg den Abstieg der Eilenburger mehr oder weniger besiegelt haben.

Es war ein langer Weg für die BSG. Und eine der tragenden Säulen für die Wende war Trainer Alexander Schmidt (57), der durch sein Kommen im Winter die Siegermentalität nach Leutzsch zurückgebracht hat.

"Das ist einfach unglaublich, wenn man das hier sieht. Ich war noch nie irgendwo bei nem Verein auf dem Zaun gestanden nach einem Erfolg. Hier schon. Irgendwie sind die Fans hier anders. Sie sind hungrig, freundlich, emotional. In dem Stadion ist eine unglaubliche Energie. Das habe ich so auch noch nicht erlebt", so Schmidt nach Abpfiff gegenüber TAG24.

Nun freut sich der Coach schon auf einen Neuanfang im Sommer, wo er mit seinem Team dann bei Null anfangen darf. Was dann möglich ist in Leutzsch? Wohl so einiges! Mittelfeldmann Valon Aliji (20): "Wir haben einen Top-Trainer. Die Fans sind krass. Gerade ist das hier das geilste Gefühl überhaupt."