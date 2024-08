Riesen-Rettung nach Rüpel-Rot! Chemie Leipzig bleibt ungeschlagen

Der Auswärtsblock im Werner-Seelenbinder-Stadion war sehr gut gefüllt. © Matthias Koch

Eine halbe Stunde später ging es im Werner-Seelenbinder-Stadion los, weil der BSG-Bus auf seiner 150 Kilometer weiten Anreise in einen Stau geriet.

Um 13.30 Uhr wurden die Spieler dann aber losgelassen und die vor einer Woche gegen Meuselwitz (3:1) siegreichen Leutzscher legten ordentlich los. Einer der auffälligsten Akteure war einmal mehr Stanley Ratifo, der nach zwei Partien schon drei Tore auf dem Konto hatte.

Aber auch Fabian Rüth nach Fehlpass von Luckenwaldes Keeper Florian Palmowski (5.) und Florian Kirstein auf Steckpass von Tim Bunge (7.) hatten die Führung jeweils auf dem Fuß.

Erstmals gefährlich für Benjamin Bellot, der nach der Schulanfangs-Sause vergangenes Wochenende in den Kasten zurückkehrte und einen von drei Startelf-Änderungen darstellte, wurde es nach einer Viertelstunde. Nach einer Ecke an den langen Pfosten wurde die Kugel von Philipp Kühn per Kopf in die Mitte abgelegt, wo Bellot aber zupackte (15.).