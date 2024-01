Sechs Spiele in einem Monat: So vollgestopft ist Chemie Leipzigs Plan!

Leipzig - Das letzte Spiel ist lange her. Ende November spielte die BSG Chemie Leipzig das Derby gegen den Stadtrivalen Lok Leipzig ( 1:1 ). Seitdem wurde in Leutzsch kein Fußball mehr gespielt. Jetzt wollen die Grün-Weißen zurück in die Spur kommen – und wie!

Heftiger Zeitplan im Januar mit sechs Spielen für Trainer Miroslav Jagatic (47) und die BSG Chemie Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Gleich drei Testspiele haben die Männer von Trainer Miroslav Jagatic (47) bis zum Pflichtspielstart am 20. Januar gegen Luckenwalde zu absolvieren.

Am Samstag, dem 6. Januar um 14 Uhr wird gegen die Kickers Markkleeberg auf Kunstrasen gespielt. Am Mittwoch, dem 10. Januar um 19 Uhr gegen den VfL Halle 96, ebenfalls auf Kunstrasen. Am Samstag, dem 13. Januar um 14:30 Uhr ist Drittligist FC Ingolstadt 04 zu Gast.

Mit der Partie am 24. Januar gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC und dem Auswärtsspiel am 27. Januar beim FC Viktoria Berlin sind das sechs Begegnungen in einem Monat – heftig.

Damit das natürlich alles klappt, muss vor allen Dingen das Wetter mitspielen. Aber auch eine Corona-Welle sorgte zuletzt für Spielabsagen.

Beim so schon engmaschig gestrickten Zeitplan wären weitere Spielabsagen vermutlich pures Gift.