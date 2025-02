Was Chemie Leipzigs neuer Trainer davon hält, dass drei Spieler bald in Streetsoccer-Liga spielen

Leipzig - Diese Mitteilung kam bei einigen Fans nicht wirklich gut an: Chemie Leipzigs Stammspieler Stanley Ratifo (30), Dennis Mast (33) und Florian Brügmann (34) werden ab März freizeitlich an einer bekannten Streetsoccer-Liga teilnehmen. Die Gefahr besteht natürlich, dass sich einer der Akteure in der aktuell schwierigen Vereinssituation dann dort verletzt - und Grün-Weiß beim Kampf gegen den Abstieg nicht helfen könnte.

Adrian Alipour (46) übernimmt ab April als Trainer bei der BSG Chemie Leipzig. © Picture Point/Roger Petzsche

Mit dem aktuellen Interimstrainer David Bergner (51) ist die Sache abgestimmt. "Wir sind uns einig, dass Chemie absolute Priorität hat, die Jungs sind sich der sportlichen Situation bewusst. Für ihre Teilnahme an diesem Format werden sie keine Trainingseinheit bei uns versäumen", so die Ansage.

Seit Donnerstag ist jedoch klar, dass Adrian Alipour (46) die Chemiker ab April übernehmen wird.

TAG24 hat beim neuen Coach nachgefragt, was er von der Abstellung hält.

"Am Ende des Tages ist die Entscheidung hier so getroffen worden. Das ist dann der Ist-Zustand, der mich als Trainer begleiten wird. Ich trag’ das absolut dann mit", so Alipour.

Der ehemalige Trainer des SV Meppen wurde dann aber auch noch deutlicher: "Ich hab ja dann die Möglichkeit, zu beobachten, ob die Spieler in der Trainingswoche hundert Prozent geben können. Wenn ich der Meinung bin, dass das nicht kompatibel miteinander ist, dann müssen sie sich am Wochenende halt 'ne dicke Jacke anziehen und haben frei und schauen sich dann an, wie die Kollegen dann um Punkte spielen."