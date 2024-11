Weigels Wechsel von Lok Leipzig zu Chemie - und die brutalen Folgen: "Sie standen vor meiner Haustür!"

TAG24: Wir haben November, du bist jetzt fast ein halbes Jahr bei Chemie, hast beinahe jedes Spiel gemacht. Wie sieht dein Zwischenfazit bislang in Grün-Weiß aus? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?

Weigel: Ich hab es mir nicht so krass vorgestellt, wie es dann war. Dass so viele Nachrichten kommen würden - selbst heute noch. Damals, als es bekannt gegeben wurde, standen sogar Leute vor meiner Haustür. Auch beim Derby wurde ich von A bis Z beleidigt - aber da stehe ich drüber.

TAG24: Zurück zu Chemie. Der Coach hat verraten, dass das Mindestziel bis zum Winter 20 Punkte in der Regionalliga sind. Ihr steht jetzt bei 19. Was ist für Chemie noch drin in dieser Saison?

Weigel: Wenn man die letzten zwei Spiele sieht, wenn das jetzt so weitergeht, sind wir irgendwann auf jeden Fall im oberen Mittelfeld. Da sehe ich uns auch. Aber in der Liga geht es schnell. Man muss auch nach unten schauen. Wir dürfen halt Spiele nicht so sinnlos verlieren. Zu Hause beim 0:3 gegen Altglienicke, das war ja bodenlos, was wir da gespielt haben. So was müssen wir halt abstellen. Wenn schon die Fans sagen, dass da keine Körpersprache war, das ärgert mich persönlich besonders.