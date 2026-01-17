Zweites Spiel, zweite Pleite für Schmidt als neuer Trainer von Chemie Leipzig

Die BSG Chemie Leipzig hat das zweite Testspiel der Wintervorbereitung gegen die U23 des 1. FC Magdeburg verloren.

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat auch den zweiten Test der Wintervorbereitung verloren. Am Samstag unterlag Grün-Weiß Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg II mit 3:5 (2:3). Es ist damit die zweite Pleite unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt.

Nach der zweiten Testspielpleite heißt es für die BSG Chemie Leipzig und Trainer Alexander Schmidt nun die letzten Trainingswochen optimal zu nutzen.
Bis zum Vormittag war diskutiert worden, ob auf dem Platz im Alfred-Kunze-Sportpark gespielt werden kann. Letztendlich wurde die Partie aber wie schon das Spiel gegen Plauen (2:3) auf den Kunstrasen verlegt.

Wer zu spät kam, verpasste direkt viel. Bereits nach zehn Minuten stand es 2:1 für die Gäste.

Zur Halbzeit führte der FCM schließlich mit 3:2. Für die Chemiker trafen Nils Lihsek und Julius Hoffmann.

Im zweiten Durchgang fielen dann noch mehr Tore. Tim Kießling machte für die Gastgeber noch das dritte Ding. Nützte aber nichts, denn die U23 in Blau-Weiß traf sogar noch zwei weitere Male.

Letztendlich stand das 5:3 als Endergebnis fest.

Im Interview sprach Schmidt davon, offensiv gefährlicher werden zu müssen. Das ist im Test gegen Magdeburg durchaus gelungen. Aber in der Abwehr müssen die Chemiker in den nächsten Wochen definitiv noch nachrüsten, wenn sie mit dem Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost nichts zu tun haben wollen.

Die BSG Chemie Leipzig erarbeitete sich viele Chancen gegen Magdeburg. Drei Mal landete der Ball auch im Tor. Doch der FCM traf öfter.
