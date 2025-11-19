CFC-Angreifer Damer vor heißem Derby: "Du musst mit klarem Kopf immer dabei sein!"
Chemnitz - In der Regionalliga-Hinrunde lief es für Offensivmann Leon Damer (25) vom Chemnitzer FC noch nicht wie erhofft. Im Landespokal-Achtelfinale ließ er am vergangenen Sonntag dagegen seine Klasse aufblitzen.
Das erste Tor beim Reichenbacher FC fiel nach Damers Hereingabe von der rechten Seite. Das 2:0 erzielte er mit einem direkten (und unhaltbar abgefälschten) Freistoß aus rund 30 Metern.
"Wenn du so schnell führst, gestaltet sich die Pokalaufgabe natürlich viel einfacher. Wir haben das komplett souverän heruntergespielt und nichts anbrennen lassen", freute sich Damer nach dem souveränen 6:0 im Vogtland.
Bereits beim 7:0 gegen Blau-Weiß Leipzig (2. Runde) hatte der 25-Jährige einen direkten Freistoß versenkt. In der Liga wartet der gebürtige Hannoveraner dagegen seit Anfang Februar auf einen Treffer. Damals siegten die Chemnitzer 2:0 bei Viktoria Berlin.
"In meiner Situation tat mir das Tor in Reichenbach brutal gut. Dass ich mal wieder so ein Erfolgserlebnis hatte, fühlte sich echt gut an", betonte der CFC-Angreifer.
CFC-Spieler Damer: "Wir nehmen viel Schwung aus Reichenbach mit"
In den letzten acht Ligaspielen kam Damer sieben Mal von der Bank, meistens in der Schlussviertelstunde. In Reichenbach durfte er von Beginn an ran.
Damer: "Ich mache einfach weiter, dann kommen hoffentlich auch wieder mehr Minuten in der Liga dazu und mehr Scorerpunkte."
Aktuell haben in der himmelblauen Offensive andere die Nase vorn. Damer steht bereit, wie das Spiel im Vogtland gezeigt hat: "Am Ende des Tages ist es Leistungssport. Du musst mit klarem Kopf immer dabei sein. Da braucht dich niemand aufbauen. Das mache ich mit mir selbst aus. Ich arbeite hart an mir weiter und werde stärker zurückkommen. Davon bin ich fest überzeugt."
Am Samstag reist das Team von Trainer Benjamin Duda (37) zum FSV Zwickau. Die Vorfreude auf das heiße Duell steigt, auch bei Damer: "Wir nehmen viel Schwung aus Reichenbach mit. Das Spiel dort hat gezeigt, dass wir enorm viel Qualität in unserer Mannschaft haben. Ich habe schon einige Derbys gespielt. Es ist immer wieder geil in so einem stimmungsvollen Stadion zu spielen. Wir haben alle richtig Bock auf Samstag."
