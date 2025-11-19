CFC-Angreifer Damer vor heißem Derby: "Du musst mit klarem Kopf immer dabei sein!"

Chemnitz - In der Regionalliga-Hinrunde lief es für Offensivmann Leon Damer (25) vom Chemnitzer FC noch nicht wie erhofft. Im Landespokal-Achtelfinale ließ er am vergangenen Sonntag dagegen seine Klasse aufblitzen.

CFC-Spieler Leon Damer (25, l.) jubelt nach seinem 2:0-Treffer gegen Reichenbach. © Picture Point/Gabor Krieg

Das erste Tor beim Reichenbacher FC fiel nach Damers Hereingabe von der rechten Seite. Das 2:0 erzielte er mit einem direkten (und unhaltbar abgefälschten) Freistoß aus rund 30 Metern.

"Wenn du so schnell führst, gestaltet sich die Pokalaufgabe natürlich viel einfacher. Wir haben das komplett souverän heruntergespielt und nichts anbrennen lassen", freute sich Damer nach dem souveränen 6:0 im Vogtland.

Bereits beim 7:0 gegen Blau-Weiß Leipzig (2. Runde) hatte der 25-Jährige einen direkten Freistoß versenkt. In der Liga wartet der gebürtige Hannoveraner dagegen seit Anfang Februar auf einen Treffer. Damals siegten die Chemnitzer 2:0 bei Viktoria Berlin.

"In meiner Situation tat mir das Tor in Reichenbach brutal gut. Dass ich mal wieder so ein Erfolgserlebnis hatte, fühlte sich echt gut an", betonte der CFC-Angreifer.