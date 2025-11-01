Abwehr oder Sturm? Für CFC-Verteidiger Pistol zählt in Meuselwitz nur der Erfolg
Chemnitz - Wird beim Chemnitzer FC am Sonntag in Meuselwitz erneut ein Verteidiger zum Hoffnungsträger in der Offensive? Trainer Benjamin Duda (37) überraschte beim 2:1-Heimsieg der Himmelblauen gegen Hertha Zehlendorf mit Abwehrmann Johannes Pistol (23) als Zehner.
In den Wochen davor hatte der Sommer-Neuzugang vom ZFC Meuselwitz stets auf der rechten Seite verteidigt. Dass er auch offensiv kann, bewies Pistol bei seinen schönen Toren im Landespokal gegen Blau-Weiß Leipzig (7:0) und in der Liga gegen den Halleschen FC (3:0).
"Ich bin wahrscheinlich technisch nicht ganz so blind, habe in meiner Karriere auch schon offensiver gespielt. Unser Trainer hatte vor dem Zehlendorf-Spiel diese Idee. Ich hatte in der ersten Halbzeit leider nicht so viele Aktionen. Deshalb haben wir zu Pause wieder umgestellt", berichtete der in Halle/Saale geborene Allrounder.
Dann kommt der Klassiker: "Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt."
Für Pistol wird die Rückkehr auf die Glaserkuppe in Meuselwitz besonders emotional. Drei Jahre lang trug er das ZFC-Trikot, blühte unter Trainer Georg-Martin Leopold auf.
Tom Baumgart in Meuselwitz erstmals wieder dabei
"Ich habe dem Verein viel zu verdanken und dort noch immer viele enge Freunde, zu denen ich weiterhin Kontakt habe. Einige wohnen wie ich in Leipzig. Da trifft man sich auf einen Kaffee", verrät der Neu-Chemnitzer.
Die Freundschaft ruht am Sonntag ab 14 Uhr für rund zwei Stunden. Was erwartet den CFC bei den zuletzt sechsmal in Folge sieglosen Rand-Thüringern?
"Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Zehlendorf. Meuselwitz ist heimstark und für jeden Gegner eklig. In der vergangenen Saison habe ich mit dem ZFC 1:0 gegen den CFC gewonnen. Dieses Mal will ich mit Chemnitz erfolgreich sein", betont Pistol.
Dass Duda ihn erneut in den Angriff beordert, ist eher unwahrscheinlich. Top-Torjäger Dejan Bozic ist nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt. Zweimal musste der Stürmer aussetzen.
Eine Sperre von drei Spielen bekam Tom Baumgart (27) nach seinem Platzverweis in Jena aufgebrummt. Auch er ist in Meuselwitz erstmals wieder dabei.
