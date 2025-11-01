Abwehr oder Sturm? Für CFC-Verteidiger Pistol zählt in Meuselwitz nur der Erfolg

Chemnitz - Wird beim Chemnitzer FC am Sonntag in Meuselwitz erneut ein Verteidiger zum Hoffnungsträger in der Offensive? Trainer Benjamin Duda (37) überraschte beim 2:1-Heimsieg der Himmelblauen gegen Hertha Zehlendorf mit Abwehrmann Johannes Pistol (23) als Zehner.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © Picture Point/Gabor Krieg

In den Wochen davor hatte der Sommer-Neuzugang vom ZFC Meuselwitz stets auf der rechten Seite verteidigt. Dass er auch offensiv kann, bewies Pistol bei seinen schönen Toren im Landespokal gegen Blau-Weiß Leipzig (7:0) und in der Liga gegen den Halleschen FC (3:0).

"Ich bin wahrscheinlich technisch nicht ganz so blind, habe in meiner Karriere auch schon offensiver gespielt. Unser Trainer hatte vor dem Zehlendorf-Spiel diese Idee. Ich hatte in der ersten Halbzeit leider nicht so viele Aktionen. Deshalb haben wir zu Pause wieder umgestellt", berichtete der in Halle/Saale geborene Allrounder.

Dann kommt der Klassiker: "Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt."

Für Pistol wird die Rückkehr auf die Glaserkuppe in Meuselwitz besonders emotional. Drei Jahre lang trug er das ZFC-Trikot, blühte unter Trainer Georg-Martin Leopold auf.