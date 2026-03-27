Beim CFC-Triumph gegen Jena: Zwei Stürmer mit seltenen Glücksgefühlen

Chemnitz - Ungewohnte Glücksgefühle für zwei Himmelblaue: Tobias Stockinger (26) und Leon Damer (26) konnten beim Heimsieg des Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena ihre ersten Saisontore bejubeln.

Diesen wunderschönen Freistoß versenkte Leon Damer (26, 3.v.r.) gegen Jena zum 4:1-Endstand. © imago/Fotostand

Top-Vorlagengeber Stockinger profitierte von einem Abwehrfehler und stellte auf 3:1. Damer, der in dieser Saison in die zweite Reihe gerutscht ist, versenkte in der Schlussphase einen direkten Freistoß zum 4:1-Endstand.

"Ich habe in dieser Saison einiges liegen lassen. Gott sei Dank ist dieser Ball reingegangen", strahlte Stockinger übers gesamte Gesicht. Doch der 26-Jährige traf nicht nur, er bereitete mit dem Eckball auf Tom Baumgart auch das 2:1 vor: "Diese Variante war einstudiert." Den Freistoß vor dem Damer-Tor holte Stockinger durch seinen Zweikampf-Einsatz an der Strafraumgrenze heraus.

"Wir haben uns richtig gut in die Partie reingekämpft. Dass wir dann so klar und deutlich gewinnen konnten, war umso schöner", meinte der in Passau geborene Angreifer, der vor der Saison vom BFC Dynamo zum CFC kam.

"In den Wochen vor dem Jena-Spiel ist vieles gegen uns gelaufen. Wir wollten den Bock umstoßen. Das haben wir trotz der vielen Ausfälle geschafft. Kompliment an die gesamte Mannschaft."