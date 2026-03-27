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Beim CFC-Triumph gegen Jena: Zwei Stürmer mit seltenen Glücksgefühlen

Was für ein Spiel: Beim Heimsieg gegen Carl Zeiss Jena konnten Tobias Stockinger und Leon Damer ihre ersten Saisontore bejubeln.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Ungewohnte Glücksgefühle für zwei Himmelblaue: Tobias Stockinger (26) und Leon Damer (26) konnten beim Heimsieg des Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena ihre ersten Saisontore bejubeln.

Diesen wunderschönen Freistoß versenkte Leon Damer (26, 3.v.r.) gegen Jena zum 4:1-Endstand.
Diesen wunderschönen Freistoß versenkte Leon Damer (26, 3.v.r.) gegen Jena zum 4:1-Endstand.  © imago/Fotostand

Top-Vorlagengeber Stockinger profitierte von einem Abwehrfehler und stellte auf 3:1. Damer, der in dieser Saison in die zweite Reihe gerutscht ist, versenkte in der Schlussphase einen direkten Freistoß zum 4:1-Endstand.

"Ich habe in dieser Saison einiges liegen lassen. Gott sei Dank ist dieser Ball reingegangen", strahlte Stockinger übers gesamte Gesicht. Doch der 26-Jährige traf nicht nur, er bereitete mit dem Eckball auf Tom Baumgart auch das 2:1 vor: "Diese Variante war einstudiert." Den Freistoß vor dem Damer-Tor holte Stockinger durch seinen Zweikampf-Einsatz an der Strafraumgrenze heraus.

"Wir haben uns richtig gut in die Partie reingekämpft. Dass wir dann so klar und deutlich gewinnen konnten, war umso schöner", meinte der in Passau geborene Angreifer, der vor der Saison vom BFC Dynamo zum CFC kam.

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"In den Wochen vor dem Jena-Spiel ist vieles gegen uns gelaufen. Wir wollten den Bock umstoßen. Das haben wir trotz der vielen Ausfälle geschafft. Kompliment an die gesamte Mannschaft."

Tobias Stockinger (26) schreit seine Freude nach dem ersten Saisontor heraus.
Tobias Stockinger (26) schreit seine Freude nach dem ersten Saisontor heraus.  © picture point/Sven Sonntag

Stockinger lobt Damer: "Das Tor hat er sich redlich verdient"

Wem galt die Geste? Leon Damer wollte die Aktion nach dem Jena-Spiel nicht auflösen.
Wem galt die Geste? Leon Damer wollte die Aktion nach dem Jena-Spiel nicht auflösen.  © picture point/Sven Sonntag

Ein besonderes Lob verteilte Stockinger an Damer: "Das Tor hat er sich redlich verdient. Leon arbeitet immer für die Mannschaft, gibt im Training immer Gas."

Der Damer-Torjubel fiel verhalten aus. Er drehte mit dem Zeigefinger auf dem Mund ab. Eine Geste an seine Kritiker? "Das sollte symbolisieren, dass ich mich nicht verstecke, dass die Einstellung der gesamten Mannschaft stimmt und der eine immer für den anderen einspringt."

Im Landespokal beim 6:0 in Reichenbach hatte Damer bereits einen direkten Freistoß versenkt. "Ich nehme mir nach dem Training immer wieder mal den Ball, übe verschiedene Varianten. In der Regionalliga war ich in dieser Saison oft nah dran. Endlich hat es mit dem Freistoßtor geklappt", meinte der 26-Jährige.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Fotostand, Picture Point/Sven Sonntag

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