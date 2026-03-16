Bitter! Der nächste Verletzte und drei Gesperrte beim kriselnden CFC

Chemnitz - Drei Niederlagen in Folge mit neun Gegentoren, die erste handfeste Krise in der Ära von Trainer Benjamin Duda (37) - und nun auch noch vier weitere Ausfälle beim Chemnitzer FC !

CFC-Spieler Niclas Walther (23) hat derzeit mit einem Außenbandanriss zu kämpfen. © Picture Point/Gabor Krieg

Niclas Walther (23), der bereits die bittere 0:4-Heimpleite gegen Rot-Weiß Erfurt verpasst hatte, wird in den kommenden Spielen fehlen. Der bissige Linksverteidiger, der sich in der Winterpause in die Stammelf zurückgekämpft hatte, zog sich im Training eine Knieverletzung zu.

Wie der Regionalligist am Montagmittag bekannt gab, haben die Ärzte bei Walther einen Außenbandanriss im linken Knie diagnostiziert. Damit muss Cheftrainer Duda mindestens drei Wochen auf das Chemnitzer Eigengewächs verzichten.

"Es ist schade, dass sein guter Start in die Restrückrunde erst durch die Gelbsperre und nun durch die Verletzung gebremst wurde. Niclas war auf einem guten Weg", betonte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36).

Der frühere Bundesligaprofi weiß: "Durch diesen Ausfall verschärfen sich natürlich unsere Personalsorgen weiter. Es ist müßig, darüber zu sprechen, wie die vergangenen Spiele in Vollbesetzung gelaufen wären. Aber eines ist auch klar: So, wie wir uns in den vergangenen beiden Partien präsentiert haben, ist das allein keine Rechtfertigung!"