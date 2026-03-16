Bitter! Der nächste Verletzte und drei Gesperrte beim kriselnden CFC
Chemnitz - Drei Niederlagen in Folge mit neun Gegentoren, die erste handfeste Krise in der Ära von Trainer Benjamin Duda (37) - und nun auch noch vier weitere Ausfälle beim Chemnitzer FC!
Niclas Walther (23), der bereits die bittere 0:4-Heimpleite gegen Rot-Weiß Erfurt verpasst hatte, wird in den kommenden Spielen fehlen. Der bissige Linksverteidiger, der sich in der Winterpause in die Stammelf zurückgekämpft hatte, zog sich im Training eine Knieverletzung zu.
Wie der Regionalligist am Montagmittag bekannt gab, haben die Ärzte bei Walther einen Außenbandanriss im linken Knie diagnostiziert. Damit muss Cheftrainer Duda mindestens drei Wochen auf das Chemnitzer Eigengewächs verzichten.
"Es ist schade, dass sein guter Start in die Restrückrunde erst durch die Gelbsperre und nun durch die Verletzung gebremst wurde. Niclas war auf einem guten Weg", betonte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36).
Der frühere Bundesligaprofi weiß: "Durch diesen Ausfall verschärfen sich natürlich unsere Personalsorgen weiter. Es ist müßig, darüber zu sprechen, wie die vergangenen Spiele in Vollbesetzung gelaufen wären. Aber eines ist auch klar: So, wie wir uns in den vergangenen beiden Partien präsentiert haben, ist das allein keine Rechtfertigung!"
Mehrere CFC-Spieler müssen beim Jena-Match pausieren
Löwes Ansage zeigt: Nach drei Niederlagen in Folge hängt der Haussegen bei den Himmelblauen mächtig schief. Und die kommende Aufgabe am Sonntag zu Hause gegen den Tabellendritten FC Carl Zeiss Jena wird nicht einfacher.
Mit Kapitän Tobias Müller (32), Domenico Alberico (27) und Julius Bochmann (20) müssen gegen Jena gleich drei Spieler, die gegen Erfurt in der Startelf standen, pausieren. Müller und Alberico sahen am vergangenen Samstag ihre fünfte, Bochmann bereits die zehnte Gelbe Karte.
Hinzu kommen vier weitere Verletzte. Niclas Erlbeck (33) und Johannes Pistol (24) arbeiten seit Wochen im individuellen Aufbautraining an ihren Comebacks.
Die beiden Offensivkräfte Maurizio Grimaldi (23, Innenbanddehnung) sowie Dejan Bozic (33, Sprunggelenk), die zusammen 19 der 38 Chemnitzer Saisontore erzielten, fehlen seit dem Auswärtsspiel in Halle (1:3) am 7. März.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg