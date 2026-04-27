Stimmungsboykott der CFC-Ultras? Torschütze Müller: "Helfen tut uns das nicht"

Chemnitz - Bis zur 83. Minute schmorte CFC -Innenverteidiger Felix Müller (28) im Duell mit dem ZFC Meuselwitz auf der Bank. Trainer Benjamin Duda (37) setzte in der Abwehrzentrale auf Julius Bochmann (20).

In wenigen Minuten sorgte Felix Müller (28, r.) erst für die Vorlage zum Ausgleich und schoss kurze Zeit später das entscheidende Tor zum 3:2. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Youngster bleibt über den Sommer hinaus bei den Himmelblauen. Müller ist einer von neun Spielern, die den Verein nach der Saison verlassen müssen.

Dass er sich bis zuletzt reinhängen wird, stellte der gebürtige Zeitzer am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung (83. Minute) gewann er im Strafraumzentrum das Kopfballduell. Der Ball landete bei Dejan Bozic (33). Der vollendete in Torjägermanier zum 2:2-Ausgleich.

In der Nachspielzeit war Müller erneut zur Stelle. Gedankenschnell drückte er den Ball über die Linie, rettete den Gastgebern drei wichtige Punkte und vergrößerte die Abstiegssorgen bei seinem Ex-Verein.

"Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das hat sich die Mannschaft verdient", erklärte der gebürtige Zeitzer, der für Meuselwitz 121 Regionalliga-Spiele bestritt. Im Sommer 2023 wechselte Abwehrrecke Müller vom ZFC zum CFC.

Bei dem hängt der Haussegen nach der 0:2-Pokalpleite gegen den FC Erzgebirge Aue schief.