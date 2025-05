CFC bestätigt Neuzugang für die Chemnitzer Offensive

Chemnitz - Der FC Eilenburg hat es bereits verraten , am Dienstag bestätigte auch der Chemnitzer FC den Wechsel von Jonas Marx (20) nach Chemnitz.

Jonas Marx (20) unterschrieb beim CFC einen Zweijahresvertrag. © CFC

Nach einem Jahr in Eilenburg stand der Torjäger zum Ende der Saison bei vielen Viertligisten auf dem Wunschzettel. Am Ende gewann der CFC.

Damit unterschrieb der vierte Sommerneuzugang für die kommende Saison bei den Himmelblauen. Der Offensivspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wechselt ablösefrei nach Chemnitz.

"Uns ist bewusst, dass wir uns hier in Chemnitz finanziell an klare Rahmenbedingungen halten müssen. Umso erfreulicher ist es, dass sich ein junger und talentierter Spieler trotz mehrerer Optionen bewusst für die sportliche Perspektive bei uns entschieden hat", teilte Sportdirektor Chris Löwe (36) am Dienstag mit.

Löwe hat bereits konkrete Pläne für den 20-Jährigen. In der Mannschaft soll er nicht als Back-up für Dejan Bozic (32) dienen. Im Gegenteil: Der 36-Jährige sieht Marx durchaus auch neben Bozic in der Offensivreihe.

"Schon beim ersten Schritt ins Stadion hatte ich das Gefühl: Chemnitz ist der perfekte nächste Schritt für mich", freut sich Marx auf die kommenden zwei Jahre. Sein Ziel sei es, in der kommenden Saison so viele Tore wie möglich zu erzielen und die CFC-Fans glücklich zu machen.