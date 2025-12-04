CFC-Coach Duda sucht die optimale Abwehrreihe

Chemnitz - Das Experimentieren geht weiter! Zwei Veränderungen nahm CFC-Trainer Benjamin Duda (37) vor dem Heimspiel gegen den BFC Dynamo (1:1) in seiner Vierer-Abwehrkette vor. Gebracht hat diese Maßnahme nicht viel. Die Berliner erspielten sich einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten. Zum neunten Mal in Folge kassierte der Chemnitzer FC in der Liga ein Gegentor.

Sucht die passende Abwehr, hat sie aber noch nicht gefunden: CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © Picture Point/Gabor Krieg

Julius Bochmann (20) saß zum ersten Mal in dieser Saison zu Spielbeginn auf der Bank. Für ihn kehrte Felix Müller (32) in die Innenverteidigung zurück. Als Rechtsverteidiger - diesen Part hatte in den Wochen zuvor Roman Eppendorfer (zumindest in der ersten Halbzeit) übernommen - fungierte Johannes Pistol (23).

Der Sommer-Neuzugang vom ZFC Meuselwitz saß beim 0:4 in Zwickau erstmals in der Hinrunde zum Anpfiff draußen. "Ich wusste das vorher. Der Trainer hatte vor dem Derby mit mir gesprochen und die Dinge erklärt", verriet Pistol gegenüber TAG24.

Vor Zwickau hatte Duda den 23-Jährigen im Mittelfeld aufgeboten. Meistens stellte der Fußball-Lehrer nach 45 Minuten wieder um: Pistol zurück in die Abwehr, Eppendorfer vor ins zentrale Mittelfeld.

"Ich war froh, dass ich gegen den BFC wieder spielen durfte. Das will man immer. Es ist nicht einfach, wenn du draußen sitzt. Doch die Entscheidung des Trainers musst du akzeptieren", meint Pistol.