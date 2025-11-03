Doppelpacker Grimaldi wird immer wertvoller für den CFC!

Chemnitz - Sein erster Auftritt auf der Glaserkuppe und sofort Spieler des Tages: Maurizio Grimaldi (23) brachte mit seinem Doppelpack den Chemnitzer FC am Sonntag beim souveränen 4:1 (2:0) gegen den ZFC Meuselwitz auf die Siegerstraße.

Der CFC nahm am Sonntag drei Punkte aus Thüringen mit. © Picture Point/Gabor Krieg

Kurz vor der Pause zog der 23-Jährige aus 18 Metern ab - der Ball zappelte rechts unten im Netz. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff ging der Angreifer bei einem Konter auf und davon und jagte den Ball mit voller Wucht unter die Querlatte.

"Für mich persönlich freue ich mich. Am Ende ist es egal, wer die Tore macht. Wichtig ist der Sieg gegen einen sehr ekligen Gegner", gab Grimaldi nach dem Abpfiff bescheiden zu Protokoll.

Sein letzter Doppelpack gelang ihm im November 2024 gegen den Heeslinger SC in der Oberliga Niedersachsen. Grimaldi trug das Trikot von Lupo-Martini Wolfsburg und verlor mit seinem Team 2:3. Insgesamt acht Tore erzielte er in der vergangenen Saison, sieben Treffer bereitete er vor.

Mit dieser Quote spielte er sich in den Notizblock von Trainer Benjamin Duda (37).