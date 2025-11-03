Doppelpacker Grimaldi wird immer wertvoller für den CFC!
Chemnitz - Sein erster Auftritt auf der Glaserkuppe und sofort Spieler des Tages: Maurizio Grimaldi (23) brachte mit seinem Doppelpack den Chemnitzer FC am Sonntag beim souveränen 4:1 (2:0) gegen den ZFC Meuselwitz auf die Siegerstraße.
Kurz vor der Pause zog der 23-Jährige aus 18 Metern ab - der Ball zappelte rechts unten im Netz. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff ging der Angreifer bei einem Konter auf und davon und jagte den Ball mit voller Wucht unter die Querlatte.
"Für mich persönlich freue ich mich. Am Ende ist es egal, wer die Tore macht. Wichtig ist der Sieg gegen einen sehr ekligen Gegner", gab Grimaldi nach dem Abpfiff bescheiden zu Protokoll.
Sein letzter Doppelpack gelang ihm im November 2024 gegen den Heeslinger SC in der Oberliga Niedersachsen. Grimaldi trug das Trikot von Lupo-Martini Wolfsburg und verlor mit seinem Team 2:3. Insgesamt acht Tore erzielte er in der vergangenen Saison, sieben Treffer bereitete er vor.
Mit dieser Quote spielte er sich in den Notizblock von Trainer Benjamin Duda (37).
Maurizio Grimaldi schlug hervorragend ein und bekam einen neuen Vertrag bei den Himmelblauen
Im Sommer wurde Grimaldi verpflichtet. Der schnelle Außen-Angreifer schlug hervorragend ein und bekam vor einigen Tagen direkt einen neuen, bis Ende Juni 2028 datierten Vertrag bei den Himmelblauen.
Nicht zuletzt auf Grund der Grimaldi-Tore nahm der CFC, der die letzten beiden Spiele in Meuselwitz verloren hatte, am Sonntag drei Punkte aus Thüringen mit. Der zweite Sieg in Folge für das Duda-Team. Der Fußball-Lehrer bescheinigte seinen Jungs bis auf die Anfangsminuten eine "hochkonzentrierte, fokussierte und taktisch disziplinierte Auswärtsleistung".
Grimaldi sah den Verlauf der 90 Minuten so: "Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Das 1:0 von Johannes Pistol gab uns Aufschwung. Beim 2:0 habe ich einfach mal abgezogen. Der Trainer hat uns zur Pause gesagt, dass wir defensiv stabil bleiben sollen. Direkt nach Wiederanpfiff fällt das dritte Tor. Ich war mir in dieser Situation ziemlich sicher. Ich gehe rechts vorbei und haue den Ball in die lange Ecke."
Das war das dritte Regionalliga-Tor des Sommer-Neuzugangs, der sich nun auf das Flutlichtduell gegen die VSG Altglienicke freut: "Das 4:1 war wichtig für unsere Köpfe. Wir sind heimstark. Das wollen wir am Freitagabend zeigen."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg