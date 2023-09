CFC feiert Matchwinner Bozic: Erst Kopfballtor, dann rettet er auf der Linie den Sieg!

CFC-Stürmer Dejan Bozic (30) brachte mit seinem Kopfball die Himmelblauen beim Schlusslicht Berliner AK 07 in Führung.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Er war der Matchwinner am Freitagabend in Berlin: CFC-Stürmer Dejan Bozic (30)! Mit seinem Kopfball brachte der Torjäger, der im Sommer von den Offenbacher Kickers zum Chemnitzer FC zurückgekehrt war, die Himmelblauen beim Schlusslicht Berliner AK 07 in Führung.

Dejan Bozic (30) brachte am Freitag mit seinem Kopfball die Himmelblauen beim Berliner AK 07 in Führung. © Marcus Hengst Das 1:0 aus der 4. Minute hatte bis zum Abpfiff Bestand. Weil Bozic in der heißen Nachspielzeit, als der CFC in Unterzahl spielte (Roman Eppendorfer flog nach Notbremse in der 81. Minute vom Platz) und die Hausherren alle Mann (einschließlich Torhüter Luis Zwick) nach vorn warfen, beim Schuss von Cihan Ucar auf der Linie klärte.

"Wir wollten sofort da sein, den Gegner unter Druck setzen, ihm keine Luft geben. Das ist uns gelungen. Wir gehen früh in Führung, müssen einfach das zweite, dritte Tor nachlegen. 1:0 - das hört sich enger an, als es war", erklärte Bozic nach dem zweiten CFC-Sieg in Folge. Die Sachsen hatten im Berliner Poststadion zahlreiche Möglichkeiten zur Vorentscheidung. Nutzten sie nicht. Ein Kopfball von Felix Müller krachte an den Querbalken.

Trainer Tiffert kritisiert die mangelhafte Effizienz seiner Jungs