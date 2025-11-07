CFC gegen Altglienicke: Doppelpack von Grimaldi reicht nicht für drei Punkte
Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat den dritten Sieg in Folge verpasst. 4153 Zuschauer sahen am Freitagabend im Stadion an der Gellertstraße ein glückliches 2:2 (0:1) gegen die VSG Altglienicke.
Selbstbewusst nach zwei Siegen in Folge? So sah das Spiel der Himmelblauen in der Anfangsphase nicht aus. Die Berliner gingen sofort in die Offensive. Nach den ersten Eckbällen, getreten vom Ex-Chemnitzer Philip Türpitz, brannte es lichterloh im Strafraum des CFC.
In der 14. Minute musste Keeper Daniel Adamczyk das erste Mal hinter sich greifen. Jonas Saliger ging ins Dribbling, dann zog er aus 18 Metern flach ab. Der Ball sprang vom Innenpfosten über die Linie: 1:0 für die VSG.
Die traf in der 36. Minute nach einem Konter durch Paul-Vincent Manske erneut ins Tor. Schiedsrichter Benjamin Strebinger hatte abseits des Ballführenden jedoch ein Foul erkannt und entschied auf Freistoß für die Chemnitzer. Die hatten in der ersten Halbzeit nur einen gefährlichen Torabschluss. Die Hereingabe von Maurizio Grimaldi senkte sich aufs Aluminium (43.).
In der Halbzeitpause fand Trainer Benjamin Duda offensichtlich die richtigen Worte. Seine Jungs kamen wie verwandelt aus der Kabine. Sie waren plötzlich präsent in den Zweikämpfen. Sie machten Druck und erzielten fünf Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Nach einem abgewehrten Freistoß nahm Grimaldi, beim 4:1 in Meuselwitz Doppel-Torschütze, den Ball direkt und platzierte das runde Leder wunderschön im Netz: 1:1 (50.).
CFC geht in Führung, doch Altglienicke schlägt zurück
Und auch am Freitagabend legte der gebürtige Wolfsburger nach. Nach einem Einwurf marschierte er auf das Tor zu und überwand Torhüter Luis Klatte (57.). Innerhalb von sieben Minuten hatte der CFC das Spiel gedreht.
Doch auch Altglienicke hatte einen Doppelpacker mitgebracht. Saliger zog in der 65. Minute aus 14 Metern ab und markierte den Ausgleich. Bei dieser Szene zog sich Adamczyk eine Verletzung zu. Der Keeper ließ sich zunächst behandeln und in der 76. Minute auswechseln.
David Wunsch rückte erstmals in dieser Saison beim CFC zwischen die Pfosten und musste drei Minuten später den Ball aus dem Netz holen. Dominik Schickersinsky hatte nach einem Pfostentreffer erfolgreich abgestaubt.
Nach kurzem Zögern hob Assistent Paul Bräuer die Fahne - Abseits. Auch dieses Gästetor pfiff Schiri Strebinger zurück.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg