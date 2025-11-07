CFC gegen Altglienicke: Doppelpack von Grimaldi reicht nicht für drei Punkte

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat den dritten Sieg in Folge verpasst. 4153 Zuschauer sahen am Freitagabend im Stadion an der Gellertstraße ein glückliches 2:2 (0:1) gegen die VSG Altglienicke.

CFC-Spieler Maurizio Grimaldi (r.) jubelt nach seinem Ausgleichstreffer. © Picture Point/Gabor Krieg

Selbstbewusst nach zwei Siegen in Folge? So sah das Spiel der Himmelblauen in der Anfangsphase nicht aus. Die Berliner gingen sofort in die Offensive. Nach den ersten Eckbällen, getreten vom Ex-Chemnitzer Philip Türpitz, brannte es lichterloh im Strafraum des CFC.

In der 14. Minute musste Keeper Daniel Adamczyk das erste Mal hinter sich greifen. Jonas Saliger ging ins Dribbling, dann zog er aus 18 Metern flach ab. Der Ball sprang vom Innenpfosten über die Linie: 1:0 für die VSG.

Die traf in der 36. Minute nach einem Konter durch Paul-Vincent Manske erneut ins Tor. Schiedsrichter Benjamin Strebinger hatte abseits des Ballführenden jedoch ein Foul erkannt und entschied auf Freistoß für die Chemnitzer. Die hatten in der ersten Halbzeit nur einen gefährlichen Torabschluss. Die Hereingabe von Maurizio Grimaldi senkte sich aufs Aluminium (43.).

In der Halbzeitpause fand Trainer Benjamin Duda offensichtlich die richtigen Worte. Seine Jungs kamen wie verwandelt aus der Kabine. Sie waren plötzlich präsent in den Zweikämpfen. Sie machten Druck und erzielten fünf Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Nach einem abgewehrten Freistoß nahm Grimaldi, beim 4:1 in Meuselwitz Doppel-Torschütze, den Ball direkt und platzierte das runde Leder wunderschön im Netz: 1:1 (50.).