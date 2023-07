CFC holt zwei Nachwuchs-Talente in Profi-Mannschaft

Chemnitz - Der Chemnitzer FC holt zwei Nachwuchs-Spieler in die Profi-Mannschaft. Yanick Abayomi (18) und Kingsley Akindele (18) werden künftig in der Regionalliga kicken.

Yanick Abayomi (18, l.) und Kingsley Akindele (18) wurden vom CFC mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. © Chemnitzer FC

Stürmer Akindele unterschrieb bei den Himmelblauen einen Profi-Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Das teilte der Verein am Freitagnachmittag mit.

"Bei Verteidiger Yanick Abayomi wurde eine Option auf Verlängerung des Fördervertrags gezogen. Somit bleibt er bis mindestens 30. Juni 2024 an der Gellertstraße", heißt es weiter.



CFC-Coach Christian Tiffert (41) freut sich auf die Nachwuchs-Talente. "Wir haben vor der Saison betont, dass unser eigener Nachwuchs ein fester Teil unserer Planungen sein wird. Dafür betreiben wir in Chemnitz das NLZ mit großem Aufwand. Yanick und Kingsley bringen zum einen die körperlichen Grundlagen für den Männerbereich mit und sind dazu auch technisch auf einem guten Level ausgebildet worden", so Tiffert.

Akindele wurde 2004 geboren und wechselte am Sommer 2022 vom Niendorfer TSV in die U19 der Himmelblauen. In der abgelaufenen Saison erzielte der 1,84 Meter große Stürmer in der U19-Regionalliga Nordost acht Tore.

Abayomi wurde ebenfalls 2004 geboren. Er kam im Sommer 2020 aus der Jugend des SV Vorwärts Wacker Billstedt in die U17 des CFC. "Seitdem wurde der Verteidiger in die Junioren-Nationalmannschaft von Finnland berufen. Für die U17- und U19 Nationalelf absolvierte Abayomi bislang vier Spiele", heißt es vom Verein.