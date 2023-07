Weiterer Probespieler überzeugt: CFC präsentiert vierten Neuzugang

Leon Ampadu (21) bei der Vertragsunterschrift im Stadion. Der Mittelfeldspieler wird künftig für die Himmelblauen kicken. © Chemnitzer FC

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, überzeugte der 21-Jährige im Probetraining. Nun wurde er mit einem CFC-Vertrag ausgestattet und wechselt damit vom TSV Steinbach Haiger an die Gellertstraße.

Cheftrainer Christian Tiffert (41) freut sich über den Neuzugang - "Leon ist im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar und bringt mit seiner Körpergröße und Technik am Ball vielseitige Komponenten mit, die unserem Spiel mehr noch mehr Flexibilität verleihen können. Mit 21 Jahren ist er zudem ein weiterer junger Spieler, der perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg in Chemnitz passt."

Bereits in der Vorwoche war Ampadu Teil des Trainingskaders bei den Himmelblauen. Er absolvierte dazu drei Testspiele gegen den SV Viktoria 03 Einsiedel, den SV Blau-Weiß Deutschneudorf und den FC Wacker 90 Wittgensdorf. Dabei zeigte der 1,93 Meter große Spieler sein Können: Insgesamt sechsmal traf er für die Himmelblauen.

Der 21-Jährige wurde in Mannheim geboren, ging nach ersten Fußball-Erfahrungen in Plankstadt zum Karlsruher SC und später wieder in seine Geburtsstadt zum VfR Mannheim. Anschließend zog es Ampadu über den FK Pirmasens zum TSV Steinbach Haiger. Insgesamt lief er 33-mal in der Regionalliga Südwest auf - und künftig auch für den CFC.