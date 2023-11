CFC-Innenverteidiger Müller vor Rückkehr nach Meuselwitz: "Kein besonderes Spiel"

Chemnitz - Über 120 Regionalligaspiele bestritt Felix Müller (30) für den ZFC Meuselwitz. Im Sommer wechselte der Innenverteidiger zum Chemnitzer FC . Der ist am Sonntag auf der Glaserkuppe in Zipsendorf zu Gast.

So war's noch im April: Felix Müller (30, l.) köpfte im ZFC-Trikot vorm (Ex-)Chemnitzer Kilian Pagliuca (27). © picture point/Sven Sonntag

Ein besonderes Spiel für den gebürtigen Zeitzer? "Das würde ich so nicht sagen", erklärt Müller: "Für uns geht es in erster Linie darum, an die Leistung aus dem Hertha-Heimspiel anzuknüpfen und drei Punkte zu holen. Das ist mir sehr wichtig."



Vier Tage nach seinem 19. Geburtstag feierte Müller im ZFC-Trikot sein Regionalliga-Debüt. Das war am 8. Mai 2016 beim 0:0 gegen Hertha BSC II. Inzwischen steht er bei 172 Einsätzen und 20 Toren in der 4. Liga.

Die meiste Zeit seiner Laufbahn verbrachte er in Meuselwitz. Nur zwischen 2018 und 2020 verließ er den Verein, lief für Wacker Nordhausen und eine kurze Zeit für Jena auf.

Jetzt trägt er das Trikot der Himmelblauen, ist in der Abwehrzentrale eine feste Größe. Müller soll beim ZFC weiter eingeplant gewesen sein. Er zog den Wechsel vor.

Zu den Gründen hält er sich bedeckt: "Ich kenne dort viele Leute und werde das auch nicht wegdrücken. Am Ende spiele ich jetzt für Chemnitz und will dort unbedingt gewinnen."