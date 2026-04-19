CFC-Torjäger Marx lässt den Knoten Platzen: "Zuletzt war es extrem schwierig"

Chemnitz - Fünf Tage vor dem Landespokal-Kracher des Chemnitzer FC gegen Drittligist FC Erzgebirge Aue ist der Knoten bei Jonas Marx (21) geplatzt! Der Mittelstürmer und Torschütze gehörte am Freitagabend beim 2:1-Auswärtssieg gegen Hertha Zehlendorf zu den besten Spielern auf dem Platz.

Was für eine Leistung! CFC-Spieler Jonas Marx (21, r.) brachte die Himmelblauen am Freitag zurück ins Spiel. © Marcus Hengst

"Die letzten Spiele waren extrem schwierig, das war eine eklige Phase", gestand der Angreifer nach der Partie: "Umso wichtiger war es, heute Selbstvertrauen zu tanken. Das Beste ist, dass wir gewonnen haben und jetzt mit einem guten Gefühl in das Halbfinale am Mittwochabend gehen."

Marx sorgte vom Anpfiff weg für Unruhe im gegnerischen Strafraum. Er war von den Berlinern nur schwer zu stellen. In der Anfangsphase holte er einen Strafstoß heraus. Den konnte Domenico Alberico (27) nicht nutzen. Hertha-Schlussmann Alexios Dedidis (24) ahnte die richtige Ecke, hatte wenig Mühe mit dem schwachen Schuss des Chemnitzers.

Dann brachte Niklas Doll (26) das Tabellenschlusslicht in Führung (35. Minute). Noch vor der Pause konnten die Sachsen egalisieren.

Marx erlief den Steilpass von Roman Eppendorfer (23), umkurvte Dedidis und schob aus spitzem Winkel ins kurze Eck ein.