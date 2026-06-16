CFC legt wieder los: Die wichtigsten Fakten vor dem Auftakt am Mittwoch
Chemnitz - Am 16. Mai bestritt der Chemnitzer FC sein letztes Punktspiel (2:2 beim BFC Dynamo). Danach verabschiedete sich die Fußball-Regionalliga Nordost in die Sommerpause. Die endet für die Himmelblauen am Mittwoch. TAG24 beantwortet vor dem Auftakt die wichtigsten Fragen.
Wann und wo geht’s los?
In diesem Sommer gibt’s den Doppel-Start. Am Mittwoch, 11 Uhr, bittet Trainer Benjamin Duda (38) seine Jungs nach dem rund vierwöchigen Sommerurlaub zur ersten Einheit ins Sportforum.
Einen Tag später, 18 Uhr, betritt die neu formierte Mannschaft erstmals den Rasen im Stadion an der Gellertstraße.
Der Club lädt seine Anhänger erstmals seit sieben Jahren wieder zum öffentlichen Training mit Fragerunde ein. Geöffnet wird die Haupttribüne.
Sind alle Spieler zum Auftakt da?
So ist es geplant. Nicht mehr dabei sind die zehn Spieler, deren Verträge Ende Juni auslaufen werden. Alle neun Neuzugänge werden am Mittwochvormittag in Chemnitz erwartet.
Fehlen wird Martial Ekui (22), der sich nach einer Knie-Operation momentan in der Reha befindet. Probespieler sollen nicht eingeladen werden.
CFC plant insgesamt zehn Testspiele
Wie viele Testspiele sind geplant?
Insgesamt zehn, die meisten in Chemnitz und der näheren Umgebung. Los geht’s am Freitagabend in Auerbach/V. gegen eine Vogtland-Auswahl.
Zwei Tage später ist das Duda-Team bei der SG Adelsberg zu Gast. Das Highlight der Vorbereitung ist das Kräftemessen mit dem Bundesligisten 1. FC Union Berlin (9. Juli, 18.30 Uhr).
Zur Generalprobe kommt eine Woche vor dem Punktspielstart die U23 der SpVgg Greuther Fürth (Regionalliga Bayern) nach Chemnitz-Kappel.
Geht es wie im Winter ins Trainingslager?
Ja. Erstmals seit sieben Jahren (damals gastierte der CFC als Drittligist im polnischen Gniewino) finanziert der Verein wieder ein Sommercamp.
Im oberösterreichischen Aigen-Schlägl stehen in der kommenden Woche (Montag bis Donnerstag) vorrangig teambildende Maßnahmen auf dem Programm.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag