CFC legt wieder los: Die wichtigsten Fakten vor dem Auftakt am Mittwoch

Chemnitz - Am 16. Mai bestritt der Chemnitzer FC sein letztes Punktspiel ( 2:2 beim BFC Dynamo ). Danach verabschiedete sich die Fußball-Regionalliga Nordost in die Sommerpause. Die endet für die Himmelblauen am Mittwoch. TAG24 beantwortet vor dem Auftakt die wichtigsten Fragen.

CFC-Trainer Benjamin Duda (38) bitten seine Jungs am Montag zum Training. © picture point/Sven Sonntag

Wann und wo geht’s los?

In diesem Sommer gibt’s den Doppel-Start. Am Mittwoch, 11 Uhr, bittet Trainer Benjamin Duda (38) seine Jungs nach dem rund vierwöchigen Sommerurlaub zur ersten Einheit ins Sportforum.

Einen Tag später, 18 Uhr, betritt die neu formierte Mannschaft erstmals den Rasen im Stadion an der Gellertstraße.

Der Club lädt seine Anhänger erstmals seit sieben Jahren wieder zum öffentlichen Training mit Fragerunde ein. Geöffnet wird die Haupttribüne.

Sind alle Spieler zum Auftakt da?

So ist es geplant. Nicht mehr dabei sind die zehn Spieler, deren Verträge Ende Juni auslaufen werden. Alle neun Neuzugänge werden am Mittwochvormittag in Chemnitz erwartet.

Fehlen wird Martial Ekui (22), der sich nach einer Knie-Operation momentan in der Reha befindet. Probespieler sollen nicht eingeladen werden.