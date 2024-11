CFC-Profi Rücker ackert fürs Team: "Bin nicht der Mann für schillernde Momente!"

Chemnitz - "Trotz seiner Konstanz bleibt er oft unter dem Radar der Öffentlichkeit", sagt Sportdirektor Chris Löwe (35) vom Chemnitzer FC . Gemeint ist Anton Rücker (23). Der Mittelfeldspieler kam im Sommer vom FC Eilenburg . Der gastiert am Sonntag in Chemnitz .

"Ich bin nicht der Mann für die schillernden Momente. Das Wichtigste sind die drei Punkte. Ich denke, das sieht man auch an meiner Spielweise", stellt er sich komplett in den Dienst der Mannschaft.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35) findet, dass Rücker oft unter dem Radar der Öffentlichkeit bleibt. © Picture Point/ Roger Petzsche

Geboren in Eilenburg, aufgewachsen in Bad Düben, wechselte Rücker nach der D-Jugend vom FC Eilenburg zu RB Leipzig. In seinem ersten Männerjahr wagte er den Sprung ins Ausland, spielte in Portugal für den Zweitligisten Leixões SC in der Nähe von Porto.

"Ein sehr lehrreiches Kapitel", erklärt Rücker, der später noch ein halbes Jahr beim BFC Dynamo unter Vertrag stand und anschließend zum FCE zurückkehrte.

Dass er beim CFC auf Anhieb den Durchbruch schaffte, freut ihn:

"Die Spielzeiten sind sehr ordentlich. Ich hoffe, dass ich so weitermachen kann. Ich schaue wie die gesamte Mannschaft von Woche zu Woche. Ich denke, das tut uns allen ganz gut."