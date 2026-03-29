CFC steht im Halbfinale, doch über eine Aktion ärgert sich Trainer Duda

Chemnitz - Auf Dejan Bozic (33) ist einfach Verlass! Dreimal stand der Top-Torjäger des Chemnitzer FC in der Regionalliga nicht auf dem Platz. Die Himmelblauen kassierten in dieser Phase neun Gegentore und drei Niederlagen.

CFC-Coach Benjamin Duda (37) freute sich über den Sieg, doch über eine Aktion ärgerte er sich. © Picture Point / Roger Petzsche

Vor einer Woche gegen den FC Carl Zeiss Jena kehrte der Mittelstürmer nach auskurierter Sprunggelenk-Verletzung zurück. Das Team von Trainer Benjamin Duda (37) siegte 4:1. Bozic erzielte vom Elfmeterpunkt den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Am Samstag im sächsischen Landespokal lieferte der 33-Jährige erneut. In der 53. Minute köpfte Bozic unhaltbar zum 1:0-Sieg ein. Der FC Grimma wehrte sich. Der Oberligist hatte durch Philipp Katzenberger (26) die Riesenchance zum Ausgleich. Torhüter Daniel Adamczyk (23) parierte (61.). Er rettete den knappen Vorsprung. Der Rekordpokalsieger steht im Halbfinale!

"Das Wichtigste: Wir sind weitergekommen - gleichgültig wie und wann. Das ist großartig", sagte Duda unmittelbar nach Spielende zu TAG24.

In der Analyse kritisierte er die zu späte Führung des Favoriten: "Die Chancen waren in beiden Halbzeiten da. Nach dem Treffer von Dejan verpassen wir das zweite Tor. So hältst du den Gegner am Leben. Eine Chance hatte Grimma dann sogar."