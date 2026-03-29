CFC steht im Halbfinale, doch über eine Aktion ärgert sich Trainer Duda
Chemnitz - Auf Dejan Bozic (33) ist einfach Verlass! Dreimal stand der Top-Torjäger des Chemnitzer FC in der Regionalliga nicht auf dem Platz. Die Himmelblauen kassierten in dieser Phase neun Gegentore und drei Niederlagen.
Vor einer Woche gegen den FC Carl Zeiss Jena kehrte der Mittelstürmer nach auskurierter Sprunggelenk-Verletzung zurück. Das Team von Trainer Benjamin Duda (37) siegte 4:1. Bozic erzielte vom Elfmeterpunkt den zwischenzeitlichen Ausgleich.
Am Samstag im sächsischen Landespokal lieferte der 33-Jährige erneut. In der 53. Minute köpfte Bozic unhaltbar zum 1:0-Sieg ein. Der FC Grimma wehrte sich. Der Oberligist hatte durch Philipp Katzenberger (26) die Riesenchance zum Ausgleich. Torhüter Daniel Adamczyk (23) parierte (61.). Er rettete den knappen Vorsprung. Der Rekordpokalsieger steht im Halbfinale!
"Das Wichtigste: Wir sind weitergekommen - gleichgültig wie und wann. Das ist großartig", sagte Duda unmittelbar nach Spielende zu TAG24.
In der Analyse kritisierte er die zu späte Führung des Favoriten: "Die Chancen waren in beiden Halbzeiten da. Nach dem Treffer von Dejan verpassen wir das zweite Tor. So hältst du den Gegner am Leben. Eine Chance hatte Grimma dann sogar."
CFC-Coach ärgert sich über Fehler von Anton Rücker
Die entsprang dem leichtsinnigen Fehler von Anton Rücker (25). Der verlor in der 61. Minute am eigenen Strafraum den Ball.
"Diese Spielweise will ich gar nicht sehen", ärgerte sich Duda völlig zurecht über die unnötige Aktion des zentralen Mittelfeldspielers: "Dass wir bei diesen Platzverhältnissen hintenherum gefühlt zehn Pässe spielen, sollten wir vermeiden. Trotzdem muss ich Anton in Schutz nehmen: Er hat ein gutes Spiel gemacht."
Am Gründonnerstag, wenn das Duda-Team beim akut abstiegsbedrohten FC Eilenburg antritt, muss von einigen Spielern allerdings eine Leistungssteigerung kommen. Zum Beispiel von Jonas Marx (21).
Der Stürmer wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt. Zweimal stand er frei vorm gegnerischen Tor. Beide Male verfehlte Marx den Kasten der Gastgeber.
Duda blickt optimistisch nach vorn: "Wir haben jetzt zweimal in Folge gewonnen und haben es wie schon so oft in dieser Saison geschafft, aus der Tristesse einen dynamischen Aufschwung zu machen. In Eilenburg kommen hoffentlich ein, zwei Spieler dazu. Wir wollen natürlich auch dieses wichtige Spiel für uns entscheiden."
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche