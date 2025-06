CFC-Trainer Duda schaltet auf den Kapverden komplett ab: "Sieben Tage ohne Fußball!"

Die Kapverdischen Inseln sind ein Surferparadies - ob sich Benjamin Duda auch aufs Brett traut? © IMAGO/John Carter

TAG24 verriet Duda, wohin es ihn zum Abschalten verschlagen hat: auf die Kapverdischen Inseln.

"Aufgrund meines Jobs brauche ich mindestens eine Woche in einem All-inclusive-Hotel, wo ich bedient werde, wo sicher die Sonne scheint, wo ich Strand und Meer habe, wo ich tatsächlich sieben Tage herumliege und nur ein bisschen Sport mache, damit ich nicht zunehme", erklärte der 37-Jährige.

Wenn die schönste Zeit des Jahres vorüber ist, geht es direkt mit der Planung der Saisonvorbereitung weiter. Mit dem Punktspielstart am letzten Juli-Wochenende will Duda mit seinen Jungs an die Erfolge der Rückrunde anknüpfen.

Mit ihm an der Seitenlinie kassierte der CFC nur vier Niederlagen. "Dass wir schwer zu schlagen sind, ist ein Qualitätsmerkmal", betonte Duda.

Chemnitz verlor das letzte Punktspiel Mitte März (0:1 bei Hertha Zehlendorf) und erkämpfte in den Wochen danach drei Siege und sechs Unentschieden.