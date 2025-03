Eigentor und zweimal Aluminium: Glückloser CFC verpasst Heimsieg

Chemnitz - Der Chemnitzer FC bleibt in der Regionalliga Nordost zum dritten Mal in Folge ohne Sieg! Eine Woche nach dem bitteren Pokal-Aus gegen den FC Erzgebirge Aue (0:2) reichte am Samstag im Heimspiel gegen den Greifswalder FC eine zweimalige Führung nicht für drei Zähler. Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht 2:2 (1:1).