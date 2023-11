Starkes Comeback von CFC-Spieler Ampadu und klare Ansage: Dreier auf der Glaserkuppe!

Leon Ampadu (22, l. gegen Herthas Mesut Kesik, 20) sorgte in der Vorwoche vom Anpfiff weg für viel Betrieb. © imago/Fotostand

So erhielt Verteidiger Stefan Pribanovic (26.) vom Chemnitzer FC erstmals seit dem 2. Spieltag (1:6 in Rostock) wieder das Vertrauen. Stephan Mensah (23) kehrte in den Angriff zurück und bedankte sich mit dem Tor zum 4:1-Endstand – der erste Saisontreffer für den 23-Jährigen.



Im zentralen Mittelfeld durfte an der Seite von Routinier Tobias Müller (30) Leon Ampadu (22) ran. Der 22-Jährige sorgte vom Anpfiff weg für viel Betrieb. In der 5. Minute hätte er mit seinem Schuss an den Querbalken fast für die frühe Führung gesorgt.

Bereits wenige Sekunden zuvor hatte Ampadu nach Vorarbeit von Nils Lihsek (24) das 1:0 auf dem Fuß, verpasste jedoch den schnellen Abschluss: "Ich habe versucht, den Ball erst anzunehmen. Das war die falsche Entscheidung. Muss ich beim nächsten Mal besser machen."

Ein Tor hätte den guten Auftritt des spielfreudigen 1,93-Meter-Schlaks gekrönt. Zufrieden mit dem Auftritt der Himmelblauen war er dennoch.