Deshalb wechselte Gebuhr von Rostock nach Chemnitz: "Hier will niemand etwas herschenken!"

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Das Wintercamp in Lara ist Geschichte. Ab Mittwoch trainiert der CFC wieder in der Heimat. Mit dabei: der einzige Winter-Neuzugang Dario Gebuhr (22).

Bei Hansa-Coach Daniel Brinkmann (39) war Dario Gebuhr (22) nur noch zweite oder dritte Wahl. © IMAGO/Andy Bünning Der 22-Jährige konnte die Sonne an der türkischen Riviera nur kurz genießen. Am Samstag flog die Leihgabe von Hansa Rostock ein. Beim 5:2 (1:2)-Sieg über den slowakischen Erstligisten Podbrezová trug er keine 24 Stunden später das CFC-Trikot. "Erst einmal war ich froh, dass ich nach den stressigen Stunden heil hier angekommen bin. Dass ich einen Tag später direkt mein erstes Spiel bestreiten durfte, ist umso schöner", meinte Gebuhr. Er spielte die kompletten 90 Minuten. "Wir standen in der ersten Halbzeit sehr gut, hatten nur kurz vor der Pause ein paar Probleme. Nach der Pause mit dem Wind im Rücken haben wir 4:0 gegen einen Erstligisten gewonnen. Ein super Abschluss des Trainingslagers. Wir fliegen mit einem guten Gefühl zurück", so der Innenverteidiger.

Winter-Neuzugang Dario Gebuhr (22): "Sie alle haben Bock zu kicken und hart zu arbeiten"

Dario Gebuhr (22) kam in dieser Saison bei Hansa auf ganze drei Minuten Einsatzzeit. Beim CFC soll er dagegen Spielpraxis sammeln. © IMAGO/Andy Bünning Eigentlich hatte Sportdirektor Chris Löwe (36) keine Neuzugänge geplant. Zwei Verletzungen ließen ihn umdenken, wie er bei ClubTV verriet: "Wir haben mit 19 Feldspielern und drei Torhütern einen kleinen Kader. Niclas Erlbeck (33) fällt auf unbestimmte Zeit aus. Aaron Mensah (18) wird uns drei Monate fehlen. Wir wollen in der Abwehr stabiler werden und sind Hansa Rostock dankbar, dass sie diesen Transfer möglich gemacht haben." Löwe bescheinigte Gebuhr einen ordentlichen Einstand: "Er kam erst Samstagabend bei uns an, hat am Sonntag kurz mit der Mannschaft trainiert. Ich denke, dass Dario uns eine ganz andere Stabilität geben kann, als wir sie bisher hatten." Gebuhr, geboren in Wiesbaden, durchlief bei Eintracht Frankfurt sämtliche Jugendmannschaften. Am 22. April 2023 feierte er beim 0:4 in Dortmund sein Bundesliga-Debüt. Im Sommer 2024 wechselte er nach Rostock und lief 18-mal in der 3. Liga auf. Chemnitzer FC Chemnitzer FC stärkt seine Abwehr mit Innenverteidiger Dario Gebuhr "Die sportlichen Ambitionen des CFC sind mir bewusst und haben mir die Entscheidung für Chemnitz leicht gemacht. Hier will niemand etwas herschenken", erklärte Gebuhr, der in den ersten Tagen durchweg gute Eindrücke gesammelt hat: "Die Jungs sind alle sehr angenehm. Sie haben mir die Eingewöhnung sehr einfach gemacht. Sie alle haben Bock zu kicken und hart zu arbeiten."