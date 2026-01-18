Fünf Tore gegen Erstligisten: CFC schießt sich in der Türkei für die Liga warm!

Chemnitz/Lara - Neun Tore in drei Testspielen und der erste Sieg im Wintercamp an der türkischen Riviera: Der Chemnitzer FC hat den slowakischen Erstligisten FK Železiarne Podbrezová am Sonntag mit 5:2 (1:2) besiegt.

Verpflichtet, eingeflogen und sofort in der Startelf des CFC: Rostock-Leihgabe Dario Gebuhr. © Marcus Hengst

Nach dem 3:3 gegen Fortuna Köln und dem 1:1 gegen den Wuppertaler SV war das der erste Erfolg für die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda in Lara, wo der CFC seit Montag trainiert.

Gegen Podbrezová erstmals dabei: der 22 Jahre alte Dario Gebuhr. Den Innenverteidiger leihen die Sachsen bis zum Saisonende von Hansa Rostock aus. Beim Drittligisten spielte er nach 16 Einsätzen im Vorjahr in der aktuellen Serie keine Rolle mehr.

Zuletzt half Gebuhr in der 2. Mannschaft aus, die von Ex-CFC-Coach Christian Tiffert trainiert wird. Leon Damer bestrafte in der 20. Minute einen Fehler des gegnerischen Torwarts und belohnte den CFC für die dominante Anfangsphase.

Mit Felix Müller und Johannes Pistol wechselte Trainer Benjamin Duda nach einer halben Stunde zwei Abwehrspieler aus. Prompt fielen die Gegentore durch Rene Paraj und Rehak. Beim Stand von 1:2 ging es in die Kabine.