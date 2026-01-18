Fünf Tore gegen Erstligisten: CFC schießt sich in der Türkei für die Liga warm!

Klasse! Der Chemnitzer FC gewinnt am Sonntag das Testspiel gegen den slowakischen Erstligisten FK Železiarne Podbrezová mit 5:2.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz/Lara - Neun Tore in drei Testspielen und der erste Sieg im Wintercamp an der türkischen Riviera: Der Chemnitzer FC hat den slowakischen Erstligisten FK Železiarne Podbrezová am Sonntag mit 5:2 (1:2) besiegt.

Verpflichtet, eingeflogen und sofort in der Startelf des CFC: Rostock-Leihgabe Dario Gebuhr.
© Marcus Hengst

Nach dem 3:3 gegen Fortuna Köln und dem 1:1 gegen den Wuppertaler SV war das der erste Erfolg für die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda in Lara, wo der CFC seit Montag trainiert.

Gegen Podbrezová erstmals dabei: der 22 Jahre alte Dario Gebuhr. Den Innenverteidiger leihen die Sachsen bis zum Saisonende von Hansa Rostock aus. Beim Drittligisten spielte er nach 16 Einsätzen im Vorjahr in der aktuellen Serie keine Rolle mehr.

Zuletzt half Gebuhr in der 2. Mannschaft aus, die von Ex-CFC-Coach Christian Tiffert trainiert wird. Leon Damer bestrafte in der 20. Minute einen Fehler des gegnerischen Torwarts und belohnte den CFC für die dominante Anfangsphase.

Mit Felix Müller und Johannes Pistol wechselte Trainer Benjamin Duda nach einer halben Stunde zwei Abwehrspieler aus. Prompt fielen die Gegentore durch Rene Paraj und Rehak. Beim Stand von 1:2 ging es in die Kabine.

CFC holt auf und siegt gegen den slowakischen Erstligisten

Leon Damer sorgte für die 1:0-Führung der Himmelblauen gegen den slowakischen Erstligisten.
© Marcus Hengst

Für den Ausgleich sorgte Jonas Marx, der den Ball in der 57. Minute unter den Querbalken jagte. Der Mittelstürmer bereitete sieben Minuten später das dritte CFC-Tor vor. Artur Mergel vollendete.

Dejan Bozic staubte in der Schlussphase zum 4:2 ab. Nachwuchsmann Noah Tänzer sorgte mit Schlusspfiff für den Endstand.

Am Vortag kamen die Himmelblauen nicht über ein 1:1 gegen den West-Regionalligisten Wuppertaler SV hinaus. Bozic hatte nach einer schlechten Ballannahme von Torhüter Fotios Adamidis gut nachgesetzt und den Ball bereits in der Anfangsphase über die Linie gedrückt.

Wie bereits beim 3:3 gegen Fortuna Köln im ersten Türkei-Test führte der erste gefährliche Angriff des Gegners durch Amin Bouzraa zum Gegentor.

"Gegen Wuppertal und Köln war mehr für uns drin. Am Ende ist es wie schon in der gesamten Hinrunde das alte Lied. Wir sind in den Spielen zu inkonstant und stehen am Ende mit einem Unentschieden da, obwohl mehr drin gewesen wäre", betonte CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder nach dem Wuppertal-Test.

Am Sonntag gegen den Tabellensechsten der 1. Liga der Slowakei klappte es dank der starken Offensive endlich mit einem Sieg.

Titelfoto: Marcus Hengst

