Diese Baustellen bearbeitet CFC-Trainer Tiffert jetzt mit seinem Team

Will an einer stabilen Defensive arbeiten: CFC-Trainer Christian Tiffert (41). © Picture Point/Gabor Krieg

Die Spieler können sich auf mehr Freizeit freuen. Tiffert plant längst die Vorbereitung. Die ist kurz. Am letzten Januar-Wochenende kämpfen die Chemnitzer bereits wieder um Punkte. Dann empfangen sie Aufsteiger Hansa Rostock II. Im Ostseestadion hatte das Tiffert-Team nach früher Führung mit 1:6 verloren.



Was sind die größten Baustellen, an denen der Chefcoach im Januar arbeiten wird? In erster Linie hofft der ehemalige Bundesligaprofi, dass Spieler wie Jan Koch (28), Niclas Walther (21) oder Manuel Reutter (22) die Zeit nutzen können, um sich in Form zu bringen. Alle drei Abwehrspieler fielen teils monatelang aus.

"Dennoch waren wir eine Zeit lang sehr stabil und haben wenig Gegentore kassiert", sagt Tiffert. Aber es gab eben auch die Auftritte an der Ostsee und beim FC Rot-Weiß Erfurt (2:7), wo der CFC ordentlich unter die Räder kam.