Dieser US-Boy soll diese Woche einen Vertrag beim CFC bekommen

Chemnitz - Langsam, aber sicher nimmt die neue Mannschaft Gestalt an. Mit Felix Müller (26) konnte der Chemnitzer FC am Freitag den fünften externen Neuzugang vermelden. Er kommt aus Meuselwitz. Der 26-Jährige ist auch eine Antwort auf die argen Verletzungsprobleme in der Abwehr.